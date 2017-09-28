أسعار النفط تواصل خسائرها لليوم الثاني

عواصم (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لكن انخفاض مخزونات الخام الأميركية غير المتوقع ساعد في إبقاء الأسعار قرب أعلى مستوى في 26 شهراً الذي بلغته الأسبوع الحالي.

وأثر ارتفاع الدولار لأعلى مستوى خلال شهر مقابل اليورو، في أعقاب تلميح رئيسة البنك المركزي الأميركي إلى استمرار رفع سعر الفائدة، على أسواق السلع الأولية وأصاب أسعار النفط بالضعف.

وفي الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر المقبل منخفضة 31 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نوفمبر، واستقرت عند 51.88 دولار للبرميل.

ودفعت تهديدات تركيا المتكررة بقطع صادرات النفط من إقليم كردستان العراق الأسعار لتقترب من 60 دولارا للبرميل يوم الاثنين لأول مرة منذ يونيو 2015. وتراجعت المخزونات الأميركية 761 ألف برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج، وهو ما خالف توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي.