محاكم «مركز دبي المالي» تطلق «منتدى محاكم المستقبل»



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 دبي(الاتحاد) أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، عن إطلاق «منتدى محاكم المستقبل»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث سيعقد المنتدى الذي يقام تحت شعار «قوانين المستقبل» في 12 نوفمبر المقبل. وسيشكل المنتدى منصة عالمية، وفرصة مثالية تجمع نخبة من الخبراء البارزين على مستوى العالم في الجوانب القانونية، ومجموعة من المشرعين وصناع النظم القانونية وتكنولوجيا المعلومات لاستشراف مستقبل قطاع القضاء، وآليات عمل المحاكم التجارية مستقبلاً، خصوصاً مع بروز أساليب عمل جديدة غير تقليدية في قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بفضل التطور الكبير لحلول التكنولوجية في هذا القطاع الحيوي والمهم. وقال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي:«نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى مناقشة التطبيقات القانونية في ظل التقنيات الناشئة، وإتاحة الفرصة أمام المتعاملين للاستفادة من تجربة المحكمة الافتراضية، وذلك من خلال تطوير خدمات القطاع القانوني الذكي من أجل تلبية احتياجات أصحاب المشاريع الكبرى ورواد الأعمال وتوفير خدمات قضائية شاملة وسهلة وبسيطة في المستقبل». من جانبه، قال عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة:«إمارة دبي اليوم بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة تمكنت من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمبتكرين، ومركز جذب للمستثمرين تتيح لهم العمل ضمن بيئة قانونية وتشريعية متكاملة تحمي حقوقهم ويتوفر لهم فيها أنظمة إدارية تحفز نمو أعمالهم وازدهارها واختبار أفكارهم وابتكاراتهم لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تمكن من تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبل، وتدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث والتطوير». وأضاف، «يشهد قطاع التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية تقدماً ملحوظاً، ومن هنا تبرز الحاجة لمثل هذا المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من صناع القرار والمختصين في عدد من الجوانب القانونية لمناقشة المقترحات بشأن التشريعات الناظمة للقطاع، وذلك للمساهمة في وضع تصورات حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تسهيل آليات عمل المحاكم التجارية عبر الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في محافظة دبي على جاذبيتها الاستثمارية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستشراف وصناعة مستقبل جميع القطاعات.