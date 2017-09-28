إيقاف التداول على أسهم «دانة غاز» مؤقتاً

أبوظبي (الاتحاد)

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إيقاف التداول مؤقتاً على أسهم شركة «دانة غاز»، وذلك بسبب لعدم إفصاحها عن معلومات جوهرية. وأشار السوق في بيان نشر على موقعه الرسمي إلى أنه سيتم إيقاف التداول، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً بتوقيت الإمارات، ولحين الإفصاح عن هذه المعلومات.

وأضاف أنه يتوجب على جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه. وبينت السوق أنه سيتم تعميم القرار على الهيئة والشركة المعنية وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين لدى السوق. ويأتي الإيقاف، بعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» إن ممثلي شركة دانة غاز لم يحضروا جلسة قضية الصكوك، والتي عقدت مؤخرا بالمحكمة العليا في لندن، وفي المقابل عرض ممثلون قانونيون لشركة بلاك روك حججهم حول صلاحية الصكوك وقابلية تنفيذها أمام المحكمة.

وطالب الدائنون خلال الجلسة بضمان سداد مستحقاتهم من الصكوك التي تعتبرها شركة «دانة» غير قانونية.

وربما يكون لنتائج القضية تداعيات كبيرة على مصدري الصكوك والمستثمرين في أرجاء العالم، حيث ستشكل سابقة لمصدرين آخرين في رفض الالتزام بسداد استحقاقات صكوكهم، نظراً لتغييرات في تفسير مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.

وتم رفع القضية في بريطانيا ودولة الإمارات، نظراً لأن عملية الشراء بموجب عقد الصكوك، ينظمها القانون البريطاني، بينما هيكل الصكوك بصيغة المضاربة لقانون دولة الإمارات.