«اتحاد الغرف» يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي - الأفريقي

الشارقة(الاتحاد)

يشارك وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، برئاسة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في أعمال منتدى الاقتصادي العربي - الأفريقي الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف الأفريقية لتجارة والصناعة والزراعة والمهن بالعاصمة الأردنية عمان، تحت شعار«خريطة طريق الشراكة وآليات التمويل المصرف العربي لتنمية الاقتصادية في أفريقيا».

ويهدف المنتدى من خلال محاوره الرئيسة تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الإفريقية، والتي تمثل أولوية استراتيجية عربياً وأفريقياً، من خلال توسيع نطاق التعاون الاستثماري والتجاري والمالي بين العالم العربي وأفريقيا، وتعريف الجانبين بالمشاريع الاستثمارية المطروحة في قطاعات حيوية عديدة، ووضع خريطة طريق لإرساء شراكة استراتيجية والتعرف على آليات التمويل المتاحة..

وعلى هامش مشاركة وفد الدولة بالمنتدى، عقد اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك ترأس الجانب الإماراتي، عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فيما ترأس الجانب الأردني نائل الكباريتي رئيس غرفة عمان.