موظفو «العالمية للألمنيوم» يحصدون الجائزة الكبرى على اقتراح السلامة

أبوظبي(الاتحاد)
فاز أحد موظفي فريق العمليات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجائزة السلامة لعام 2017، وذلك خلال المسابقة الدولية لأفضل الأفكار «Ideas America «، وهو حفل سنوي للجوائز، يكرّم الأشخاص الذين يساهمون في تطوير أعمالهم بطرق مبتكرة ومتميزة. وكان الاقتراح الفائز لفكرة السلامة مقدماً من قبل ديليبان سندراراجان، الذي يعمل في قسم صيانة المسبك بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو مسؤول عن الصيانة الوقائية في المسبك، والذي يتم فيه تحويل المعدن الساخن إلى منتجات الألمنيوم. وقدم سندراراجان حلاً لمخاطر السلامة المحتملة التي تشكلها المعدات الثقيلة التي تستخدم لإمالة ألواح الألمنيوم في الموقع.
وتم تنفيذ فكرته بتاريخ 15 نوفمبر 2016 في قسم المسبك في مرفق الطويلة في أبوظبي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
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ومنذ عام 1999، قدم موظفو الشركة أكثر من 220 ألف فكرة قابلة للتنفيذ، مما ساهم بتوفير أكثر من 250 مليون درهم. ويشارك موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الفوائد المالية الناتجة عن أفكارهم التي تنفذها الشركة، والتي تؤدي إلى وفورات في التكاليف. وقال سندراراجان: «إنه لشرف عظيم أن يتم تكريم فكرتي دولياً. لقد قمت بتقديم اقتراحي حول قسم المسبك لأنني أردت توفير المزيد من الأمان للزملاء والموظفين في العمل. ولم أكن أتخيل أبداً أن يتم اختيارها في أي مكان آخر في العالم».
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وحصل برنامج اقتراحات الموظفين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الجائزة الفضية عن فئة «نسبة التوفير عن كل موظف» للتميز في الأداء عن الاقتراحات لكل 100 موظف، فضلاً عن ذكر الشركة شرفياً لتميزها بحجم التوفير الإجمالي بالدولار.
وقد فازت الشركة بـ48 جائزة مختلفة في المسابقة الدولية لأفضل الأفكار في «Ideas America » منذ عام 2002.