موظفو «العالمية للألمنيوم» يحصدون الجائزة الكبرى على اقتراح السلامة

أبوظبي(الاتحاد)

فاز أحد موظفي فريق العمليات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجائزة السلامة لعام 2017، وذلك خلال المسابقة الدولية لأفضل الأفكار «Ideas America «، وهو حفل سنوي للجوائز، يكرّم الأشخاص الذين يساهمون في تطوير أعمالهم بطرق مبتكرة ومتميزة. وكان الاقتراح الفائز لفكرة السلامة مقدماً من قبل ديليبان سندراراجان، الذي يعمل في قسم صيانة المسبك بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو مسؤول عن الصيانة الوقائية في المسبك، والذي يتم فيه تحويل المعدن الساخن إلى منتجات الألمنيوم. وقدم سندراراجان حلاً لمخاطر السلامة المحتملة التي تشكلها المعدات الثقيلة التي تستخدم لإمالة ألواح الألمنيوم في الموقع.

وتم تنفيذ فكرته بتاريخ 15 نوفمبر 2016 في قسم المسبك في مرفق الطويلة في أبوظبي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

كما فازت الفكرة بالجائزة الذهبية للصحة والسلامة خلال حفل توزيع جوائز «جائزة راشد» لبرنامج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاقتراحات هذا العام، وهو حفل سنوي ينظم لتكريم أفضل الاقتراحات التي يقدمها الموظفون. وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج اقتراحات الموظفين لأكثر من 35 عاماً.

ومنذ عام 1999، قدم موظفو الشركة أكثر من 220 ألف فكرة قابلة للتنفيذ، مما ساهم بتوفير أكثر من 250 مليون درهم. ويشارك موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الفوائد المالية الناتجة عن أفكارهم التي تنفذها الشركة، والتي تؤدي إلى وفورات في التكاليف. وقال سندراراجان: «إنه لشرف عظيم أن يتم تكريم فكرتي دولياً. لقد قمت بتقديم اقتراحي حول قسم المسبك لأنني أردت توفير المزيد من الأمان للزملاء والموظفين في العمل. ولم أكن أتخيل أبداً أن يتم اختيارها في أي مكان آخر في العالم».

تجدر الإشارة إلى أن مصهر الألمنيوم في منطقة الطويلة، التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سجل في عام 2014 رقماً قياسياً، عندما حقق أكثر من 16,2 مليون ساعة عمل من دون أي حادث، وهو ما يعادل شخصاً واحداً يعمل لأكثر من 7000 سنة من دون وقوع حوادث. وحصل موظفو الشركة على مرتبة الشرف في فئات أخرى أيضاً، حيث حصلوا على الجائزة البرونزية في فئة أفضل فكرة فردية للعام وفئة الفكرة الخضراء.

وحصل برنامج اقتراحات الموظفين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الجائزة الفضية عن فئة «نسبة التوفير عن كل موظف» للتميز في الأداء عن الاقتراحات لكل 100 موظف، فضلاً عن ذكر الشركة شرفياً لتميزها بحجم التوفير الإجمالي بالدولار.

وقد فازت الشركة بـ48 جائزة مختلفة في المسابقة الدولية لأفضل الأفكار في «Ideas America » منذ عام 2002.