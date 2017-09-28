278.7 مليار درهم احتياطيات البنوك لدى «المركزي»

أبوظبي(وام)

ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 278.7 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.

وجاءت غالبية الزيادة في إجمالي الاحتياطيات، حسب تقرير المؤشرات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي أمس؛ نتيجة ارتفاع بند الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 13 مليار درهم، ما قفز بإجمالي الرصيد إلى 129.9 مليار درهم في أغسطس، مقارنة بـ116.9 مليار درهم نهاية عام 2016.

وعلى صعيد الائتمان، أظهر التقرير ذاته، ارتفاع رصيد قيمة الائتمان المقدم للحكومة إلى 181.5 مليار درهم خلال أغسطس، بنمو شهري نسبته 0.09%، وبنسبة 5.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017. وارتفع الائتمان المقدم للقطاع الصناعي والتجاري من 729.4 مليار درهم في يوليو إلى 732.4 مليار درهم مع نهاية الشهر الذي تلاه، وزاد كذلك بالنسبة لغير المقيمين من 132.9 مليار ردهم إلى 136.3 مليار درهم في فترة الرصد نفسها.

وتراجع معدل التكلفة على الودائع المصرفية من 1.2% إلى 1.1% نهاية شهر أغسطس، وارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة للبنوك من 85.4% إلى 86.3%.

وارتفع بند المخصصات الخاصة للبنوك والفوائد المعلقة من 82.9 مليار درهم إلى 83.7 مليار درهم.. فيما بقيت المخصصات العامة عند مستوى 29.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس.

وطبقاً لتقرير المصرف المركزي، بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي «الشق1 والشق2» 18.5%، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للشق1 نحو 16.9%.