278.7 مليار درهم احتياطيات البنوك لدى «المركزي»

أبوظبي(وام)
ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 278.7 مليار درهم نهاية شهر أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.
وجاءت غالبية الزيادة في إجمالي الاحتياطيات، حسب تقرير المؤشرات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي أمس؛ نتيجة ارتفاع بند الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 13 مليار درهم، ما قفز بإجمالي الرصيد إلى 129.9 مليار درهم في أغسطس، مقارنة بـ116.9 مليار درهم نهاية عام 2016.
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وتراجع معدل التكلفة على الودائع المصرفية من 1.2% إلى 1.1% نهاية شهر أغسطس، وارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة للبنوك من 85.4% إلى 86.3%.
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وطبقاً لتقرير المصرف المركزي، بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي «الشق1 والشق2» 18.5%، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال للشق1 نحو 16.9%.