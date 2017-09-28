«كهرباء الشارقة» تعلن الفائزين بجوائز المشاريع البحثية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت إدارة تقنية المعلومات بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، فعاليات يوم نظم المعلومات الجغرافية، بمشاركة 10 جهات حكومية و3 جامعات، شملت «الأميركية» و«الشارقة» و«الإمارات»، وعدداً من الشركات العالمية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وفي ختام الملتقى، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل المشاريع البحثية في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي نظمتها الهيئة، وتقدم خلالها عدد من المشاريع مقدمة من ثلاث جامعات مختلفة حول نظم المعلومات الجغرافية، حيث فازت بالمركز الأول جامعة الشارقة بمشروع حول تقييم نمو البنية التحتية للمناطق الحضرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، دراسة تطبيقية على مدينة الشارقة والمركز الثاني، جامعة الإمارات عن مشروع حول أفضل التطبيقات لمواقع التطور العمراني في إمارة الفجيرة، والمركز الثالث الجامعة الأميركية عن مشروع لموقع إلكتروني مبتكر لنظم المعلومات الجغرافية باللغة العربية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن تنظيم يوم لنظم المعلومات الجغرافية يأتي بهدف إلقاء الضوء، ومناقشة وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في نظم المعلومات الجغرافية لدعم أصحاب القرار في تحسين الخدمات، كما يهدف للتواصل والتوعية بالفوائد التي تقدمها التكنولوجيا في شتى المجالات التي بات العالم يستفيد من مردودها.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا تعتبر الأداة التي يستخدمها الخبراء والمتخصصون لحماية البيئة، كما تستخدم في تطبيق الاقتصاد المستدام، وتصميم وتطوير المدن إلى جانب الاستخدامات التقنية في المجالات الحكومية وغيرها.

وبدورها، أفادت المهندسة إيمان الخيال، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بأنه تم خلال الملتقى التطرق بشكل تفصيلي لفوائد استخدام التكنولوجيا الذكية ولعلاقتها بالموقع الجغرافي، إذ بات من المعروف أن جميع الهواتف الذكية تستخدم الخرائط الذكية وتستعين بها في إدارة الوقت والوصول والتواصل والتعرف على المعالم والبحث عن الخدمات وغيرها من الاستخدامات الذكية.

وأكدت أن المسابقة التي طرحتها إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بين طلاب وطالبات الجامعات شارك فيها أكثر من 10 مشاريع بحثية متميزة، وتمت دراستها من قبل لجنة متخصصة، وتم الإعلان خلال فعاليات الملتقى عن الفائزين، ومنحهم جوائز وشهادات تقدير وسيتم خلال الأعوام القادمة توسيع مجالات المشاركة في المسابقة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.