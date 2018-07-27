عون: «المبادرة الروسية» تعيد 900 ألف لاجئ سوري

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن المبادرة التي اقترحتها روسيا بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تؤمن عودة نحو 900 ألف لاجئ موجودين في لبنان، آملاً أن تلقى هذه الخطوة دعم الأمم المتحدة، في وقت حذرت المنظمة الدولية من الوضع الإنساني البائس الذي يواجهه حوالى 100 ألف نازح من جنوب غرب سوريا يوجدون في منطقة الجولان.

وجاء إعلان عون غداة استقباله المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، في إطار جولة شملت عمان ودمشق، لبحث مبادرة اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة تنص على التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا بعد أيام من قمة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، في هلسنكي.

وقال عون خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل، إن المبادرة «تؤمن عودة نحو 890 ألف سوري من لبنان إلى بلادهم». وأوضح أن لبنان «سيشكّل من جانبه، لجنة للتنسيق مع المسؤولين الروس المكلفين لهذه الغاية، لدرس التفاصيل التقنية المتعلقة بآلية العودة، آملاً أن تلقى المبادرة دعم الأمم المتحدة لوضع حد لمعاناة هؤلاء النازحين». وتقضي المبادرة الروسية بوضع خطة مشتركة، وإنشاء مجموعتي عمل في الأردن ولبنان تضم كل منها بالإضافة إلى ممثلين عن البلدين، مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة. ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون. وعاد منذ أشهر مئات اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم في عمليات يتولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودولية، مراراً من أن عودة اللاجئين «ليست آمنة» بعد، رغم توقف المعارك في مناطق عدة، مشددة على وجوب أن تكون هذه العودة طوعية.