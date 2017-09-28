الإمارات تواكب التوجهات العالمية في الحد من انبعاثات المباني

دبي (الاتحاد)

كشف «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، عن تقرير هو الأول من نوعه حول الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر، مؤكداً مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة للإيقاع المتسارع في اعتماد هذا النوع من الأبنية على نطاق واسع عالمياً.

وتعتبر الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر من المقومات الجوهرية لدعم الالتزام الذي أبدته دولة الإمارات بمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP 21) ومصادقتها على اتفاق باريس لعام 2016. كما يستكمل التقرير أهداف التنمية المستدامة المحددة ضمن إطار «رؤية الإمارات 2021» و«خطة أبوظبي 2030» و«خطة دبي 2021».

وتبرز أهمية مفهوم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في الإمارات، بالنظر إلى أن الأبنية تستهلك ما يتراوح بين 70 إلى 80% من إجمالي حجم الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي دبي، فإن نحو 25% من الأبنية في المدينة تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة من حيث استهلاك الطاقة. وفي إطار مساعيه المستمرة نحو دعم رؤى الاستدامة الوطنية، قام «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» بإعداد دراسة مكثفة حول الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر، بأنواعها المختلفة وأساليب تطبيق مبادئها عالمياً. كما تضمن التقرير تقييماً لمختلف المبادرات والاستراتيجيات ومعايير البناء وأنظمة التصنيف المعتمدة حالياً في دولة الإمارات.

وحرص «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» على التواصل مع 25 شركة رائدة للحصول على بيانات خاصة بقطاع الطاقة حول أفضل الممارسات المطبقة في المباني منخفضة استهلاك الطاقة، كما استطلع آراء 100 رائد وخبير عامل في مجالات مختلفة ضمن القطاع. وأطلق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» التقرير الذي حمل عنوان «تحديد مفهوم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في دولة الإمارات العربية المتحدة- 2017» خلال حدث خاص أقيم بدعم من «غرفة دبي» وبالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للأبنية الخضراء 2017، الذي ينادي هذا العام بجعل جميع المباني صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050 لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وأعقب الكشف عن التقرير جلسة نقاشية حول أبرز نتائجه. ووفق التقرير، فإن مفهوم تصنيف الأبنية ذات الانبعاثات القريبة من الصفر في دولة الإمارات العربية المتحدة يستند إلى «كفاءة الطاقة العالية في المواقع التي تسجل معدل كثافة استهلاك للطاقة (EUI) يقل عن 90 كيلوواط ساعي لكل متر مربع في السنة، وتغطي احتياجاتها السنوية من الطاقة باستخدام الموارد المتجددة المنتجة ضمن الموقع أو خارجه»، ليكون هذا المعيار مرجعاً داعماً لعمليات تطوير الأبنية ذات الانبعاثات القريبة من الصفر في الدولة. وتعتبر الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر من المفاهيم المنشرة عالمياً، حيث وضعت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنياً لاعتماد هذا المنهج في جميع الأبنية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2030. وبحسب تقرير «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلة لمواكبة هذا الجدول الزمني، مشيراً إلى أن مفهوم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر منسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى الوطنية الرامية إلى تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد. وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من مبادرات التطبيق الأولي لمفاهيم الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر، ما يؤكد استعدادها تطبيقه على نطاق أوسع.

وأوصى التقرير ببدء اعتماد هذه الأبنية في القطاع الحكومي قبل بدء تطبيقها في القطاع الخاص. ولفت إلى أن تكلفة الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر هي من العناصر المهمة الواجب أخذها بعين الاعتبار، لذا يجب أن تركز خطط العمل على إيجاد حلول اقتصادية واستراتيجيات تطويرية مماثلة لتلك المتبعة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

كما أوصى التقرير أيضاً بضرورة دمج أنظمة الطاقة المتجددة بما يتخطى محيط أرض الأبنية، وقد يكون ذلك ممكناً من خلال تطوير أنظمة مركزية للطاقة المتجددة، أو تمديد التراخيص الحالية لاستخدام الطاقة المتجددة.