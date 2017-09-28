«سيتريد» لسفن العمليات والأعمال البحرية يختتم أعماله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الهيئة العامة للموانئ السعودية أمس مشاركتها في معرض «سيتريد الشرق الأوسط لسفن العمليات والأعمال البحرية»، الذي عقد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى ثلاثة أيام.

وشاركت الهيئة العامة للموانئ السعودية بجناح تم تصميمه بشكل يعكس القدرات المتميزة للموانئ السعودية وما وصلت إليه من تقدم في مجال الخدمات والمرافق والبنية التحتية البحرية، وتم عرض نماذج ومجسمات لقطع بحرية ومعدات وأجهزة متنوعة تحاكي الواقع، وشارك في جناح الهيئة العامة للموانئ السعودية، ثلاث شركات سعودية تدير محطات البضائع والحاويات في موانئ المملكة بأجنحة مستقلة لها، عرضت من خلالها أبرز التجهيزات والمعدات المتوفرة بمحطاتها، والخدمات والمميزات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها من خطوط الملاحة العالمية المنتظمة. واستعرض جناح الهيئة الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تطوير المرافق الملاحية في السعودية والإمكانات الكبيرة التي يتم توفيرها لقطاع الشحن والخدمات التجارية، ضمن رؤية المملكة 2030 بأن تكون من أكبر المراكز الملاحية والبحرية المتكاملة في المنطقة وقبلة لقطاع الخدمات البحرية المتطورة عالمياً.