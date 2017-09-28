التركة الأدبية وأهلية التوريث



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 حنا عبود في ملف أحد المتقدمين لجائزة القصة القصيرة، في الربع الأخير من القرن الماضي، قصتان، إحداهما تروي أن فتى ورث كرسياً عن أبيه، الذي ورثها عن جدّه، بعد أجيال وأجيال من التوريث، فاستأثرت بكل اهتمامه، ولكن بعد مدة بدأ اهتمامه بها ينكمش، وطفق الملل يتسرب إليه، فصار يسمع منها حسيساً أقرب إلى صوت صريف الأسنان. جرب أن يسمعها عن كثب، ثم عن بعد وعن يمين، ثم عن شمال... وراح ينوّع زوايا سمعه... فلم يتغيّر شيء؛ بل ظل الصوت على ما هو. ثم صار يسمع الصوت من الكرسي وهي بعيدة عنه، ثم صار يقلق في الليل وهو يفكر في هذه الكرسي الموروثة عن جدود العائلة. وانتهى إلى قناعة أن الجدود «عملة» قديمة، لا يجيدون انتقاء الخشب، وإن أجادوا زخرفته، فلا يورثون إلا أوجاع الرأس. ووصل إلى يقين أن هذه التركة باتت عبئاً، وأراد التخلص منها، فوضعها في غرفة الأدوات المهملة، فأي جمال يبقى وأي متعة تظل في كرسي نخر السوس أخشابها. وفي إحدى الأماسي كشف لصديق له قصة الكرسي، كأنه يفشي سراً شنيعاً، فاصطحبه صديقه إلى طبيب مختص، انتهى تشخيصه إلى أن صوت السوس يعود إلى خلل في الأذن الوسطى، بحيث كلما أساء الظن بأي شيء، تحرك العصب فأصدر هذا الصوت، الذي قد ينتقل أحياناً من الأزيز إلى الطنين، بحسب درجات سوء الظن. ونحن، أو أي وارث تركة... نتعامل معها من غير أن نختبر أهلية التوريث، فقد تكون فينا أمراض غير مؤهلة لاستلام التركة. وهكذا تظهر الخبايا عندما تسوء النوايا. إن التركة مشكلة حقيقية في الغرب والشرق، فتركها هلاك، والتمسك بها إرباك، فلا بد أن يكون الوارث أهلاً للموروث، وأن يكون الموروث مفيداً للوارث. التركة الغربية في الغرب تبدو الأمور سهلة، أو على الأقل أسهل مما هي في الأدب العربي، والسبب يعود إلى أن الآداب الأوروبية بمعظمها، إن لم نقل كلها، تعود إلى العصور الحديثة؛ إذ قامت على الأدبين المعروفين: اليوناني والروماني. والأغلب الاعتماد على الأدب اليوناني، فالمأخوذ من الأدب الروماني محدود جداً. فكأن الأدب اليوناني يمثل ما يمثله الأدب الجاهلي لنا. ولذلك كل المنتخبات والمختارات التي تربي الذائقة الأدبية لا بد أن تبدأ بالـ «جاهلية» الأوروبية، التي يعتبر الإغريق أصحابها الأصليين. وبعد ذلك ينتقل الخبراء إلى الاختيار من الأدب المحلي، كالإنجليزي والفرنسي والإيطالي... الخ. واختاروا كلمة أنثولوجيا: أنثو (قطف، تجميع، ترتيب...) وأضافوا إليها كلمة «لوجيا» فيصبح معناها «علم التجميع». وظهرت مترادفات عدة لهذه الكلمة أمثال باقة الأزهار، والكنز، والذخيرة، والمنتخب... وأحياناً يستخدمون «الباص» بمعنى الأحمال المتنوعة... وهكذا. وقد تفنن الغربيون في تقديم تراثهم اليوناني المعتمد. فمرة يقدمون المقتطفات في فرع واحد، ومرة في عدة فروع، ومرة يحددونها بعصر ومرة يقطفون من كل العصور... وحتى عندما تكون المنتخبات محلية صرفاً نجدها مرتبطة بالتراث اليوناني كأشعار كيتس وبايرون وبو في «الكنز الذهبي»، وهو الذخيرة الشعرية عند مدرسة الديوان، كما كان وليم هازلت الذخيرة النقدية. التركة العربية فرق كبير بين التركة العربية والتركة الغربية، فكل موروث يوناني لا بد أن يترجم إلى اللغة المحلية. صحيح أن هذا الموروث كان مبعداً في العصور الوسطى، إلا أن النهضة الأوروبية جعلته مقياساً لكل العلوم الإنسانية، بل جعلته أساساً لأي انطلاقة أدبية وإنسانية، فعليه قامت كل آداب أوروبا. كان أراسموس، ذو الرتبة المتقدمة في الكهنوت المسيحي، يردد: «سقراط، أيها الحكيم، صلّ لأجلنا». وما الهجوم على الكهنوت في «الديكاميرون» سوى ضرب من النظرة اليونانية للحياة. ولا تختلف حكايات كانتربري عن هذا كثيراً. ولو نظرنا في بقية العلوم الإنسانية لما تغيّر شيء. هناك أساس اسمه الأدب اليوناني أقامت الآداب الأوروبية عليه صرحها. في العربية يختلف الوضع كل الاختلاف، فلم يقم الشعر العربي على أي شعر أجنبي آخر، لا في الأوزان ولا القوافي، ولا في البيئة المستعارة، بل إنه فن نشأ في الجزيرة العربية، ولا يحتاج إلى أي ترجمة. وبعد أقل من قرن تفاعل مع البيئات المحلية. ... المزيد