تعبُ الاستعارة

د.أم الزين بنشيخة المسكيني

رغم رحابة اللغة وثرائها، فإنّنا نضطرّ دوماً إلى الاستعارة من أجل قول ما يمكن قوله، أو الإيحاء بما ينبغي إسكاته. هل يمكن للاستعارة أن تقول دوماً ما يفيض عن اللغة؟ أم أنّ بعض الاستعارات وقع انهاكها، بحسب تعبير نيتشه، بحيث قد تضطرّ إلى الصمت أو الاستقالة؟ في هكذا أسئلة تعتمل صراعات خطيرة في صمت عميق حول سياسات الحقيقة والخطاب والمعنى: اللغة حقل خطير والصمت أحد أشكال خطورتها.

الاستعارة أو النقل أو المجاز: ثمّة منذ البداية مشكلة في نقل المصطلح إلى لغة الضاد. ومادامت الاستعارة نفسها، من جهة مفهومها، مجاز عبور ووسيلة نقل وفق قانون طرقات وإشارات مرور كما تحتمل اللغات من الأصل اللاتينيّ، سيكون من المناسب لنا بدءاً المحافظة على كمّية الغموض والتردّد الكامن في هذا المصطلح من أجل الظفر بالعمق الإشكالي المناسب ومن أجل مساءلته والتوجّه نحو معانيه الممكنة. ربّ غموض وتردّد كفيلين بعبور المسافة التأويليّة التي تفصل بين بيت القصيد لشاعر العرب أبي العلاء وبين الشرح الوسيط لكتاب الشعر لابن رشد الذي ينقل ميتافورا اليونانيّة بالاستعارة قائلاً ما يلي: «.. وينبغي أن تعلم أنّ في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسمّيها أهل زماننا استعارة وكناية. والاستعارة هي إبدالٌ مِن مُناسبِه».

معركة فلسفية

ليست الاستعارة مشكلة لغويّة فحسب، بالرغم من أنّها غير ممكنة إلاّ بوصفها كائنا لغويّاً محضاً، بل ولعلّها الكائن اللغويّ الوحيد الذي لا يحتاج إلى أيّ حامل حسّي كي يكون. إنّ الاستعارة هي موضع معركة فلسفية أيضاً. يتعلّق الأمر تحديدا بمعركة تأويلية دارت بين نصّين وبين فيلسوفين: بين كتاب «الاستعارة الحيّة» للفيلسوف الفرنسي المعاصر بول ريكور، ونصّ «استقالة الاستعارة» للفيلسوف الجزائري الأصل جاك دريدا. وهي معركة تراهن على سؤال فلسفيّ مربك حول استعمال اللغة، بوسعنا صياغته كما يلي: هل يحقّ لنا استثمار الثراء العجيب للغة؟ وماذا تستطيع الاستعارة إزاء فائض المعنى الكامن دوماً في اللغة؟ وهل تقول الاستعارة الكينونة كما هي أم هي تحمل دوماً آثار الغياب والصمت وهسهسة اللغة؟