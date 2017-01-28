أصحاب المركبات: مطلوب تأمين وخدمات ترضي الطرفين

استطلاع: محمد الأمين، جمعة النعيمي

أبدى أصحاب مركبات استغرابهم من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم بنسبة تصل إلى 60%، متسائلين عن الأسباب والدوافع التي دفعت شركات التأمين إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الخدمات الجديدة التي أضافتها هذه الشركات بالنسبة للعملاء حتى ترفع الأسعار؟ بل إن التأمين الجديد يحمّل صاحب المركبة الرسوم الإدارية والإسعاف!.

تساءل أصحاب المركبات عن الخسائر التي منيت بها الشركات لترفع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه؟، وإذا كانت فئات عمرية أو شركات كبيرة هي سبب الخسائر، فلماذا لاترفع الأسعار عليها ويبقى ثابتاً على الآخرين؟ ولماذا لاينظر في سجل صاحب السيارة ويتم الخصم له على أساس ذلك.

وبالرغم من وضع امتيازات لخدمة العميل من قبل هيئة التأمين والتزام شركات التأمين بها، إلا أن الزيادة في الأسعار كانت باهظة، ليصبح من الضروري إجراء دراسة أعمق للخروج بنتائج ترضي العميل وشركة التأمين، كما دعوا شركات التأمين إلى تحديد إطار زمني محدد لتسوية مطالبات الحوادث المرورية.

شركات وفئات