أصحاب المركبات: مطلوب تأمين وخدمات ترضي الطرفين

استطلاع: محمد الأمين، جمعة النعيمي
أبدى أصحاب مركبات استغرابهم من ارتفاع أسعار التأمين على مركباتهم بنسبة تصل إلى 60%، متسائلين عن الأسباب والدوافع التي دفعت شركات التأمين إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الخدمات الجديدة التي أضافتها هذه الشركات بالنسبة للعملاء حتى ترفع الأسعار؟ بل إن التأمين الجديد يحمّل صاحب المركبة الرسوم الإدارية والإسعاف!.
تساءل أصحاب المركبات عن الخسائر التي منيت بها الشركات لترفع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه؟، وإذا كانت فئات عمرية أو شركات كبيرة هي سبب الخسائر، فلماذا لاترفع الأسعار عليها ويبقى ثابتاً على الآخرين؟ ولماذا لاينظر في سجل صاحب السيارة ويتم الخصم له على أساس ذلك.
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شركات وفئات
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