وفد «الهلال» يختتم زيارته للضالع

عدن (الاتحاد، وام)

استكمل وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية زيارة ميدانية إلى محافظة الضالع، جنوب اليمن، لعمل دراسة تقييميه للاحتياجات التنموية الواجب التدخل فيها لرفع معاناة المواطنين، وتطبيع الأوضاع بما يحقق الأمن والاستقرار في المحافظة.

وزار الوفد عدة مديريات، وأطلع على الاحتياجات في المرافق الخدمية الأساسية من تعليم وصحة وغيرها، وسبل دعم عملية تطبيع الأوضاع في تلك المرافق خلال الفترة القادمة.

وأشارت منسقة المشاريع في الهيئة، آيات العوذلي، أن الهلال الأحمر الإماراتية تحرص على تقديم الدعم والمساندة للمدن اليمنية المتضررة من الحرب الأخيرة، وإسناد الجهود المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحقق الأمن والاستقرار، موضحة أن هناك تنسيقاً لتنفيذ سلسلة من المشاريع في الضالع خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات الخدمية، على رأسها قطاع التعليم والارتقاء بمستوى العملية التربوية، وتصحيح مسارها نحو الأفضل.

وعبر محافظ الضالع، فضل الجعدي، عن الشكر والتقدير لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات ودعم سخي ولامحدود من أجل النهوض في المدن المحررة من سيطرة الانقلابيين.

وفي ذات السياق، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، عملية الضخ التجريبي لبئر «حقل زمن» المائي بمنطقة فوة غرب مدينة المكلا، في إطار جهودها المتواصلة والحثيثة لتوفير المياه النقية للمدنيين وضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها في ساحل حضرموت.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري في تصريح له أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المسافري أن هذا المشروع سيعزز ويرفع من الكميات المنتجة من حقل آبار فلك الذي يبعد عن مدينة المكلا نحو 33 كيلومتراً ويوفر كميات إضافية لسكان شرق المكلا وأحياء المدينة القديمة بحوالي 30 % عما هو عليه حاليا والذي مولته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في السابق بتوقيع اتفاقية حفر وتشغيل 5 آبار جديدة.

من جانبه أشاد المهندس وهيب غانم المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق ساحل حضرموت بتعاون هيئة الهلال الأحمر وتمويلها حفر بئر ارتوازي جديد في حقل زمن المائي غرب المكلا بمنطقة فوة لتحسين منظومة المياه في المنطقة.. معبراً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على اهتمامهم بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية بحضرموت.