نتنياهو يرفض عرضاً روسياً للقاء الرئيس عباس

القدس المحتلة، رام الله(الاتحاد)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض مبادرة روسية، لعقد قمة بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أنها المرة الثانية التي يرفض خلالها نتنياهو مبادرة روسية كهذه، ففي شهر سبتمبر 2016 عرض بوتين مبادرته الأولى على الرئيس عباس ونتنياهو لعقد لقاء بينهما في موسكو برعايته، وحينها استجاب الرئيس عباس للمبادرة، لكن نتنياهو رفضها.

وأضاف الدبلوماسيون الروس، أن وزير الخارجية الروسي أبلغ نتنياهو أن الرئيس بوتين قدم مرة أخرى للرئيس عباس مبادرته لعقد قمة بينه وبين نتنياهو برعايته في موسكو، وأكد الدبلوماسيون أن الرئيس عباس رد بالموافقة على مبادرة الرئيس الروسي وقال إنه مستعد لعقد مثل هذا اللقاء.

وعندما سأل لافروف نتنياهو إن كان مستعداً للقاء الرئيس عباس، أوضح مسؤولون كبار أن نتنياهو رد بأنه لا يعارض عقد لقاء مع الرئيس عباس، لكنه ليس معنياً بعقد لقاء في موسكو قبل أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام الأميركية التي عرفت بصفقة القرن