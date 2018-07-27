موقع أرجنتيني ينتقد شراء تميم قطعة أرض 28 هكتاراً

القاهرة (مواقع إخبارية)

وصف موقع «أيه دي أن ريو نيجرو» الأرجنتيني شراء أمير قطر تميم بن حمد، أرضاً تبلغ مساحتها 28 هكتارا من بتاجونيا بريو نيجرو في الأرجنتين، بانتهاك جديد للسيادة الوطنية، خاصة وأنها بجانب الأرض الشاسعة التي يمتلكها الملياردير البريطاني الغامض جو لويس، المثير للجدل بسبب علاقاته الغامضة مع إسرائيل. وأكد الموقع، أن شراء أمير قطر مساحة كبيرة من هذه الأرض المجاورة للويس، يشكل استمرارا لمحاولات إضفاء الطابع الأجنبي على الأراضي، مشيرا إلى إمكانية وجود علاقة بين تميم ولويس، وهو ما يثير المخاوف.

وشدد الموقع، على أنه لا بد من عدم الاستسلام للأيدي الأجنبية، وتجاوز هذا البيع حد تخصيص الأراضي الأجنبية الذي تحدده التشريعات الحالية. وأضاف، أن الأموال القطرية التي تضخ للأرجنتين عبر العديد من الاتفاقيات تحيط بها شبهات غسل الأموال، موضحة أنه تم توقيع مذكرة تعاون اقتصادي بين الجانبين في السابق تخالف اللوائح المعمول بها في الأرجنتين، وذلك بعد شكوك أن تلك الأموال القطرية التي تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسيل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتي وصلت إلى المحكمة الاتحادية.