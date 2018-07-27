تونس تبقي على حارس بن لادن السابق بحالة سراح

ساسي جبيل (تونس)

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استنطق الحارس الشخصي وسائق زعيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن «سامي .ع» بحضور محاميه وأنه تم الإبقاء عليه بحالة سراح. وأشار السليطي في تصريح صحفي، أمس، إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للبحث قائلاً «إلى حدّ هذه اللحظة لم تُثبت المعطيات والمعلومات أنه تلقى تدريبات، وقاضي التحقيق بصدد البحث عن عناصر الإدانة أو البراءة».

ويذكر أنه تم ترحيل السائق والحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يوم 13 يوليو الجاري على متن رحلة طيران من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى تونس، كما يشار إلى أن المحكمة الألمانية لهيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم كانت قد حددت مهلة لإعادة التونسي «سامي .ع» إلى ألمانيا الذي صنفته السلطات الألمانية بأنه خطير أمنياً. وهدّدت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية بتغريم الهيئة المذكورة بـ10 آلاف أورو في حال عدم إعادة المتهم إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل بعدما تم ترحيله إلى تونس.

وقال متحدث باسم المحكمة إن مدينة بوخوم لم ترد إلى حد الآن على قرار المحكمة، موضحاً أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

من جانبه، نشر المحامي سيف الدين المخلوف عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم الإفراج عن المواطن التونسي الذي تم ترحيله من ألمانيا «سامي .ع» بتهمة انه كان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.