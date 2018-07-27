غضب في جنوب السودان بسبب منح النواب قروضاً لشراء سيارات

جوبا (وكالات)

يتعرض أعضاء البرلمان في جنوب السودان إلى الانتقادات، بعد إعلان حصول كل منهم على قرض مقداره 40 ألف دولار لشراء سيارات ومنازل، في الوقت الذي يحتاج أكثر من نصف عدد السكان إلى مساعدات غذائية.

ويبلغ راتب النائب في البرلمان 9000 جنيه جنوب سوداني (50 دولاراً) شهرياً، ولذلك فإنه من غير الواضح كيف سيتمكنون من تسديد هذا الدين الكبير، علماً بأنهم يطالبون بزيادة رواتبهم.

وصرف أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات في جنوب السودان، الأربعاء الماضي، علاوة تصل قيمتها الإجمالية 18 مليون دولار، وأكد عدد من البرلمانيين أن الحكومة خصصت لهم العلاوات لشراء سيارات ومنازل، وتم صرف العلاوة، بحسب راديو تمازج، بصورة غير معلنة للبرلمانيين في العاصمة جوبا هذا الأسبوع، بعد أسبوعين من تمديد ولاية الرئيس سيلفا كير حتى عام 2021.

وتم تخصيص أكثر من 39 ألف دولار لكل نائب من البرلمان القومي ومجلس الولايات، وبينما رفض رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، فول يوانا بونجو التعليق على المسألة، قال عضو برلماني فضل عدم ذكر اسمه: «العلاوة جاءت من الرئيس لأن بعض منا ليس لديهم سيارات ومنازل»، وأشار راديو «تمازج» إلى أنه لم يتم دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في دولة جنوب السودان لمدة شهرين، وفقاً لما ذكرته شبكة «الشروق» السودانية.

وقال بول كينيي، تاجر الدراجات النارية في العاصمة جوبا: «كان يجب استخدام هذه الأموال في إصلاح الطرق. لا اعتقد أن منح شخص واحد 40,000 دولار (34 ألف يورو) فكرة جيدة»، وأكد أحد النواب ورئيس البرلمان منح القروض.