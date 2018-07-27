مرصد «الإسلاموفوبيا» يحذر من تنامي العنصرية ضد اللاعبين المسلمين في أوروبا

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير جديد يرصد تنامي العنصرية ضد اللاعبين المسلمين في أوروبا، مضيفاً أنه في إطار متابعة تداعيات بطولة مونديال روسيا 2018 قام برصد أبرز الانتهاكات العنصرية التي شهدتها البطولة، وما بعدها ضد اللاعبين المهاجرين في صفوف المنتخبات الأوروبية.

وكشف المرصد أن ملاعب كرة القدم هي الساحة الكبرى للتعبير عن الممارسات العنصرية ضد المهاجرين العرب المسلمين، بشكل خاص في أوروبا على الرغم من النجاحات التي حققها هؤلاء اللاعبون في المنتخبات الأوروبية، وهي ظاهرة ليست بمستحدثة، مؤكداً أنه تم رصد عدد من تلك الممارسات، سواء على مستوى الهتافات والشعارات الجماهيرية، أو على مستوى إدارة الأندية، كاستبعاد بعض الأشخاص من المشاركة في بطولات بعينها، أو السخرية والهجمات الإعلامية في برامج التوك شو، إضافة لما يحدث في أرض الملاعب بين اللاعبين عن طريق الاستفزازات والسب.