بدء أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ، مساء اليوم الجمعة، أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين سيشاهد في أغلب مناطق الكرة الأرضية.

وبدأ الخسوف بدخول القمر في منطقة شبه الظل 09:15 مساءا بتوقيت الإمارات بخفوت طفيف في إضاءة القمر تدريجيا.

ثم بدأت مرحلة الخسوف الجزئي عند الـ 10:24 مساء، على أن تبدأ الخسوف الكلي الـ11:30 مساء.

وسيصل الخسوف ذروته في الـ 00:22 بعد منتصف الليل.

وقال باسكال ديكان عالم الفضاء في مرصد باريس "إنه تقاطع نادر لظواهر فلكية مهمة"، وهي الخسوف الطويل مع وقوع القمر في أبعد مسافاته عن الأرض، ووجود المريخ على أدنى مسافاته من الأرض.

وأضاف "سيبدو القمر بلون أحمر يميل للون النحاس بعض الشيء، وسيظهر المريخ المعروف بالكوكب الأحمر، يلمع إلى جانبه ولونه مائل للبرتقالي".

ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتلسكوبات فتتيح رؤيتها بشكل أوضح.

لكن لن يراها جزئيا أو كليا سوى نصف العالم، في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا، وخصوصا في شرق إفريقيا والشرق الأوسط والهند.