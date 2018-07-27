شباب السامبا يغزو الملاعب الأوروبية

ريو دي جانييرو (د ب أ)

ما زال نيمار دا سيلفا وفيليب كوتينيو وجابرييل جيسوس ودوجلاس كوستا وروبرتو فيرمينو في ريعان الشباب، ولكن جيلاً جديداً لكرة القدم البرازيلية بدا في الأفق ليؤكد الرصيد الاستراتيجي الذي تحظى به السامبا. ورغم هيمنة عنصر الشباب على صفوف المنتخب البرازيلي لكرة القدم، والذي شارك مؤخراً في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يبدو أن هذا الجيل سيجد منافسة شرسة من الجيل الجديد الصاعد لراقصي السامبا، خاصة فيما يتعلق بخط الهجوم. وبدأ الموسم الجديد لسوق انتقالات اللاعبين مع نهاية كأس العالم 2018 بروسيا، وسرعان ما أكد على تفوق كرة القدم البرازيلية من خلال ظهور جيل جديد من مهاجمي السامبا يستعد لترك بصمته في عالم الاحتراف الأوروبي .

وتبدو الحالة الأكثر وضوحاً هي حالة اللاعب فينيشيوس جونيور (18 عاماً) الذي يبدو أن لديه فرصاً رائعة للاندماج في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجديد.

وهناك أيضا باولينيو (18 عاماً) الذي أبهر مشجعي باير ليفركوزن، ومالكوم (21 عاماً) الذي انتقل لبرشلونة الإسباني منتصف هذا الأسبوع، بعد موسم رائع مع بوردو الفرنسي، إضافة لكل من رودريجو (17 عاما) وماتيوس كونيا (19 عاماً) وريتشارلسون (21 عاماً).

ومن بين هذا الجيل الجديد الواعد، أصبح رودريجو هو الوحيد الذي يلعب حتى الآن في البرازيل من خلال سانتوس البرازيلي.ويحتفل رودريجو بعيد ميلاده الثامن عشر في يناير المقبل، علماً بأن ريال مدريد اشتراه بالفعل من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.