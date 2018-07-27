الشارقة يتغلب على الكويت الكويتي في ألمانيا

عماد النمر (الشارقة)

فاز الشارقة على الكويت الكويتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أول أمس، في أولى لقاءات «الملك»، ضمن معسكره الخارجي في مدينة دسلدورف الألمانية، جاءت المباراة متوسطة المستوى، تفوق فيها الشارقة أغلب الفترات، وكانت له الكلمة العليا في الاستحواذ والسيطرة.

بادر الشارقة بالتسجيل عن طريق حمد إبراهيم، وأدرك الكويت الكويتي التعادل سريعاً عن طريق جمعة سعيد، ووضع ريان منديز الشارقة في المقدمة من جديد بعد دقيقة واحدة من هدف التعادل الكويتي، وفي الشوط الثاني أضاف ويلتون سواريز الهدف الثالث للشارقة، وحرص المدرب عبد العزيز العنبري على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في التجربة الأولى للفريق، حيث استعان بعشرين لاعباً على مدار شوطي المباراة، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة تضم كلاً من عادل الحوسني، علي الظنحاني، شاهين عبد الرحمن، حمد جاسم، محمد الظاهري، حمد إبراهيم، شكوروف، محمد الشحي، ريان منديز، سيف راشد، ويلتون سواريز، وفي الشوط الثاني نزل الحارس راشد أحمد، محين خليفة، ماجد سرور، يوسف سعيد، الحسن صالح، أحمد الزري، عبد الله عقيل، سيف عبد الرزاق، وخليفة الحمادي.

وبعد المباراة، تبادل عبد العزيز محمد مدير الشارقة الدروع التذكارية مع عادل عقلة رئيس بعثة نادي الكويت، وأقام الشارقة حفل عشاء لبعثة الفريق الكويتي، وقد منح الجهاز الفني راحة للاعبي الشارقة أمس، على أن تستأنف التدريبات صباح اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الشارقة ثاني تجاربه الودية الثلاثاء المقبل أمام أحد الفرق الألمانية من دوري الدرجة الثانية، على أن يلتقي الاتفاق السعودي في الخامس من الشهر المقبل، ويختتم بلقاء فريق أيندهوفن الهولندي في التاسع من الشهر نفسه، قبل أن يعود إلى الدولة لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.