«شادويل العالمية» تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها

محمد طه (لندن)

تحتفل إسطبلات ومزارع شادويل العالمية العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، هذا العام بذكرى مرور 35 عاماً على تأسيسها، في تأكيد قاطع على رسوخ قدم هذه المزرعة الرائدة في عالم إنتاج وتربية الخيول، وقد تعهدها سموه بالرعاية والاهتمام والدعم والتخطيط السليم حتى شقت طريقها بحنكة واقتدار ومهنية عالية لتتبوأ أرفع الدرجات في صناعة الخيل العالمية.

وتعتبر شادويل إحدى أنجح التجارب في عالم الخيل، قياساً بالنجاحات الكبرى التي حققتها خلال فترة وجيزة من عمر الزمن، مقارنة بالمزارع المشابهة التي لم تحقق نصف من حققته شادويل من إنجازات، وعلى رأسها جائزة أفضل مزرعة لتربية الخيول في المملكة المتحدة، فضلاً عن العديد من الجوائز التقديرية الأخرى.

وبادر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى تأسيس شادويل في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي لتكون مستودعاً لخبرات ومعارف سموه في عالم الخيول، وأسس سموه المقر الرئيس لشادويل في مقاطعة ثتفورد بالقرب من عاصمة الخيل نيوماركت، وعلى مسافة شاسعة من المراعي الطبيعية والغابات تبلغ أكثر من ستة آلاف فدان، ثم أنشأ سموه فرعاً أوروبياً لها في أيرلندا (مزرعة ديرنزتاون تاون)، بالإضافة إلى مقر آخر رئيس في أميركا يحمل اسم شادويل فارم، فضلاً عن إسطبلات خاصة في العديد من دول العالم من جنوب أفريقيا وحتى أستراليا.

سند الخيول العربية