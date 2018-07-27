27 لاعباً في قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر النمسا

(دبي الاتحاد):

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني، قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة سالزبورج النمساوية، خلال الفترة من الأول حتى التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري للأبيض، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم توزيعها على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، فهد الظنحاني.

الدفاع: إسماعيل أحمد، مهند العنزي، محمد أحمد غريب، بندر الأحبابي، فارس جمعة، محمد مرزوق المطروشي، محمود الحمادي، محمد برغش المنهالي، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس مراد، محمد سبيل عبيد.

الوسط: عامر عبدالرحمن، ريان يسلم، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن، خميس إسماعيل، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي.

الهجوم: علي مبخوت، أحمد خليل، سعيد جاسم صالح.

ويغادر أعضاء الجهاز الفني والإداري إلى سالزبورج ظهر الثلاثاء المقبل، عن طريق مطار دبي الدولي على أن يتواجد اللاعبون بمقر الإقامة بسالزبورج يوم الأربعاء المقبل، قادمين من معسكرات أنديتهم بمختلف المدن الأوروبية، حيث قامت إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بترتيب وتنسيق كافة إجراءات سفر اللاعبين مع إدارات أنديتهم.ويخوض الأبيض خلال معسكر سالزبورج 5 مباريات، منها 4 مع أندية متوسطة المستوى أيام 5,8، 11,14 على أن تكون المباراة الخامسة أمام منتخب أندورا يوم 18 أغسطس.