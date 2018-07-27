عملية إنقاذ تثير ضجة عبر «فيسبوك»

اتابو (لاوس) (أ ف ب)

انتشر عبر الإنترنت تسجيل مصور يظهر طفلا يبكي بعد إنقاذه من المياه التي اجتاحت الأراضي جراء انهيار سد في لاوس بعدما بقي لأيام عدة مع والدته في كوخ محاصر بالمياه الموحلة.. وقد عرض هذا الفيديو الذي صوره الخميس الماضي عمال إغاثة تايلانديون نجحوا في عملية الإنقاذ هذه، بداية عبر قناة محلية في لاوس. وصباح أمس، بعد بضع ساعات فقط، نشرت المشاهد عبر «فيسبوك» وأثارت ضجة وتم تشاركها آلاف المرات على الشبكة، وجاء في التعليق المرفق مع التسجيل المصور «شكرا من القلب لتايلاند على المساعدة».

ويظهر في التسجيل المصور فريق من عمال الإغاثة التايلانديين يتحققون من المنطقة في محيط قرية شايدونخونغ.