الحوثيون يتخذون المدنيين دروعاً بشرية في محاولة لإيقاف انتصارات الشرعية

علي سالم (عدن)

هزائم متتالية تتلقاها ميليشيات الإجرام الحوثية المدعومة من إيران، وضربات موجعة في كل الجبهات في ظل إسناد قوات التحالف العربي للألوية وقوات المقاومة الشعبية، بينما واصلت الميليشيات على استخدام المدنيين العزل دروعاً بشرية ووضعهم بشكل متعمد في أهداف عسكرية، وقصفهم العشوائي للمنازل والمستشفيات في مختلف المدن، ولم تكترث قوى الانقلاب للعدد المتزايد من الضحايا المدنيين، فما انفكت من استخدام أسوأ الأساليب والطرق القذرة، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، لإطالة أمد الحرب ولتجنيب نفسها الهزيمة المرة المحدقة بها في كل الجبهات، ورغبة في جلب التعاطف الشعبي والدولي معها بصورة درامية ولو على حساب الضحايا المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، ودليل على أن قواهم خارت، ولم يعد لديهم رصيد عسكري، وهي جرائم يندى لها جبين الإنسانية، ويجرمها القانون الدولي.

إرهاب الحوثيين..»إيراني»

شبّه الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان، ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية بما فعله تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، واستخدامه المدنيين كدروع بشرية وقطع المياه والخدمات عليهم، مؤكداً أن الميليشيات وبارتباط وثيق ببعض اللوبيات الإيرانية في الخارج تسعى لاستغلال الورقة الإنسانية وتوظيفها سياسياً على عكس ما يدور على أرض الواقع، فهي تمارس الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين الأبرياء العزل.

وأضاف الوزير، أن الميليشيات الانقلابية لم تتوانَ عن استخدام المساعدات الإنسانية كمجهود حربي، كما يحدث في الحديدة ومناطق أخرى تسيطر عليها تلك الجماعة، ما أدى لانتشار الأوبئة والمجاعة بشكل كبير، موضحاً أن 25% من سكان الحديدة يعانون سوء التغذية والمناعة طوال الـ3 سنوات الماضية بالرغم من أن 70% من الإغاثة الإنسانية تمر عبر ميناء المدينة.