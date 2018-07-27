البيتكوين ترتفع %45 في أقل من شهر

شريف عادل (نيويورك)

استقر سعر العملة المشفرة بيتكوين في تعاملات أمس، عند مستوى 7850 دولارا أميركيا، منخفضاً من أعلى مستوى له في شهرين وهو 8500 دولار للعملة الواحدة، والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، ليتجاوز عنده حجم الارتفاع في قيمة العملة الرقمية الأشهر خلال الشهر الماضي فقط نسبة 45%، فيما عده بعض المحللين بداية لانطلاقة جديدة نحو تحقيق مستويات غير مسبوقة.

وتجاوزت بيتكوين يوم الثلاثاء سعر 8500 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهرين، على خلفية أنباء بوجود رغبة لدى بعض المؤسسات المالية في الشراء، بالإضافة إلى تزايد التكهنات باتجاه هيئة الأوراق المالية الأميركية SEC نحو الموافقة على إصدار صندوق استثمار في العملة المشفرة يمكن التعامل عليه في البورصة، فيما يعرف باسم Bitcoin ETF خلال شهر أغسطس القادم، الأمر الذي يسمح بزيادة الطلب من العملاء الأفراد، كونه يسهل بنسبة كبيرة فرص الاستثمار فيها. لكن استطلاع للرأي نُشرت نتائجه مؤخراً أوضح أن أكثر من نصف من سُئلوا أكدوا أنهم يرون أن «سلوكيات القطيع» هي العامل الأساسي وراء تحركات أسعار بيتكوين، كما لم تتجاوز نسبة من يرون أن زيادة المتعاملين على بيتكوين هي المحرك الأساسي لسعرها 15% ممن شملهم الاستطلاع. وفقدت بيتكوين ثقة الكثيرين في يونيو الماضي، عندما تجاوز الانخفاض في قيمتها نسبة 60% من أعلى مستوى وصلت إليه في ديسمبر 2017، بعد أن تعرض حساب إحدى منصات تبديل العملات المشفرة الصغيرة في كوريا الجنوبية، وهي «كوينريل» للقرصنة، وتمت سرقة ما تقرب قيمته من 50 مليون دولار من تلك العملات. وتزامن الإعلان عن السرقة مع نشر جريدة وول ستريت جورنال تقريراً أشارت فيه إلى أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بدأت التحقيق في شبهات تلاعب في سعر العملة بيتكوين من قبل أربع من أكبر منصات تبديل العملات المشفرة، فوصل سعر بيتكوين وقتها لأقل من 6650 دولارا، وكان هذا هو أقل مستوى له في شهرين.

ودفعت ارتفاعات الأيام الثلاثة الأخيرة، وما صاحبها من تفاؤل مبني على عوامل أساسية وأيضاً فنية، القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة المتاحة للتداول إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفقاً لموقع كوين ماركت كاب Coinmarketcap.com المتخصص في تقدير قيم العملات المشفرة السوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ ستة أسابيع.

وعلى الرغم من ارتفاع تلك القيمة، إلا أن 38% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا استحالة أن تصبح بيتكوين إحدى عملات الاحتياطي التي تحتفظ بها البنوك المركزية حول العالم.

وكما كانت أخبار عمليات السطو على العملة المشفرة، بالإضافة إلى تلاعب بعض منصات التداول في تحديد السعر، هي المتسبب الأكبر في انخفاض قيمة العملة قبل شهرين، فمن الواضح أن عودة الروح لبيتكوين لم تحدث إلا بعد أن تواردت أنباء عن تزايد العمليات التنظيمية فيما يخص تداولاتها.

وكان آخر التطورات في هذا الخصوص ما أعلنت عنه كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أسواق العملات المشفرة حول العالم، من إنشاء إدارة حكومية، تهدف لوضع مبادرات لسياسات التعامل فيما يخص التقنيات المالية والعملات المشفرة.

يقول تشارلز هايتر، الرئيس التنفيذي لموقع مقارنة العملات الرقمية CryptoCompare.com «إن تنظيم التعاملات يتحرك على نحو متقارب مع دفوع إيجابية من الحكومات، بعد أن أدركوا الفرص والمخاطر، وكيفية ضبط أساليب تعاملهم معها. كوريا الجنوبية هي الأحدث في إعطاء تلك الاشارة».