480 ألف شخص من الروهينجا لجأوا إلى بنجلاديش

دكا (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أن 480 ألفا من أقلية الروهينجا لجؤوا إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس هربا من أعمال العنف في غرب ميانمار، بحسب حصيلة جديدة نشرت أمس. وتظهر الحصيلة الجديدة قفزة ملحوظة في الأرقام مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 436 ألف لاجئ. وأوضحت الأمم المتحدة أن الفارق «مرده، إلى حد كبير، إلى تعداد 35 ألف وافد جديد إلى مخيمين للاجئين» لم يردوا في التعداد السابق مع أنهم كانوا على أراضي بنجلاديش. وأعلنت الأمم المتحدة وصول مئات الوافدين الجدد من ولاية راخين في غرب بورما في اليومين الأخيرين.

وتحولت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة منظمات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم. وتتخوف السلطات والمنظمات الإنسانية من أزمة صحية تشكل قنبلة موقوتة مع توافر شروط انتشار وباء الكوليرا والإسهال.

وبغياب المراحيض يضطر اللاجئون لقضاء حاجتهم في الهواء الطلق، ما يتسبب أحيانا في تلوث المياه التي قد يستخدمها لاجئون آخرون لحاجات الشرب.

وفي السياق، خففت بنجلاديش القيود على وكالات الإغاثة العاملة في مخيمات اللاجئين فيما تسعى إلى الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل عمليات المساعدة الطارئة بحسب ما أفاد مسؤولون أمس. وسمح مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية التابع لدكا لثلاثين وكالة محلية ودولية توفير الاحتياجات العاجلة في مخيمات اللاجئين، بحسب ما قال شهادة حسين أحد مدراء المكتب، لوكالة فرانس برس.