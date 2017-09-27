محادثات خليجية أوروبية في الرياض

الرياض (بنا)

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض مع ميكلي سيرفون دي أورسو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية.

تم خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الأمين العام مع داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين الخليجي والماليزي خدمة للمصالح الاقتصادية المشتركة. وتم خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.