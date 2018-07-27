القمر الأحمر والمريخ بالعين المجردة.. عرض مذهل لا تفوته الليلة!

أ ف ب

يشاهد سكان الأرض، مساء اليوم الجمعة، عرضا فلكيا مذهلا يندر أن يحدث.

ستتوجه أنظار سكان الأرض إلى السماء لمشاهدة أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين يظهر فيه أحمر اللون ويلمع إلى جانبه كوكب المريخ الذي سيكون في أدنى مسافاته من الأرض.

وقال باسكال ديكان عالم الفضاء في مرصد باريس "إنه تقاطع نادر لظواهر فلكية مهمة"، وهي الخسوف الطويل مع وقوع القمر في أبعد مسافاته عن الأرض، ووجود المريخ على أدنى مسافاته من الأرض.

وأضاف "سيبدو القمر بلون أحمر يميل للون النحاس بعض الشيء، وسيظهر المريخ المعروف بالكوكب الأحمر، يلمع إلى جانبه ولونه مائل للبرتقالي".

ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتلسكوبات فتتيح رؤيتها بشكل أوضح.