اليمنيون يحتفلون في المناطق المحررة بذكرى ثورة 26 سبتمبر

صنعاء (الاتحاد)

احتفل اليمنيون أمس الثلاثاء، في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي الانقلابية وفي جبهات القتال المحتدمة بالذكرى السنوية الـ55 لثورة الجمهورية في 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بحكم الأئمة في شمال البلاد الذي دام نحو ألف عام. وشهدت احتفالات هذا العام، التي بدأت ليل الاثنين بإيقاد شعلة 26 سبتمبر في معظم المدن اليمنية المحررة وفي قمم الجبال وجبهات القتال، زخماً شعبياً وثورياً كبيراً بعد خمسة أيام على إقامة المتمردين الحوثيين المعارضين للثورة الجمهورية، احتفالاً ضخماً في صنعاء احتفاءً بالذكرى الثالثة لاحتلالهم عاصمة البلاد.

وقال وزير الإعلام اليمني في تغريدة على «تويتر»: «أجبر الحوثيون الناس لحضور ذكرى الانقلاب 21 سبتمبر، فكان الرد الشعبي في كل اليمن مزلزلاً ومُذكّراً بأن لا ثورة فوق ثورة 26 سبتمبر المجيدة». وشهدت مدينة تعز (جنوب غرب) صباح أمس مهرجاناً شعبياً وكرنفالياً تخلله عرض عسكري رمزي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، وعدد من الوزراء الذين كانوا شاركوا الليلة قبل الماضية في مراسم إيقاد الشعلة التي تزامنت مع مراسم مماثلة جرت في مدينة مأرب (شرق) شارك فيها رئيس هيئة الأركان العامة اللواء طاهر العقيلي، إضافة إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف المجاورة (شمال شرق)، وفِي بلدة نهم القريبة من صنعاء.وقال جباري بعد إشعال الشعلة في تعز «إن اليمن أمام مشروعين لا ثالث لهما، مشروع الإمامة البغيض ومشروع الجمهورية، وستنتصر الجمهورية بصمود ونضال كل أبناء الوطن»، بينما صرح قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن ناصر الذيباني، بعد إيقاد الشعلة في جبال نهم قائلاً «نحتفل اليوم بذكرى ثورة سبتمبر ونحن على مشارف صنعاء، ونقول لأهلنا في صنعاء وعمران وبقية المحافظات، سنصل صنعاء قريباً».

كما نظمت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة عرضاً عسكرياً كبيراً بهذه المناسبة صباح أمس، في مدينة ميدي شمال غرب البلاد، مؤكدة تمسكها بمبادئ، وأهداف ثورة 26 سبتمبر، وتعهدت بتجسيدها عبر أرض الواقع عبر تحقيق أحلام اليمنيين في العيش المشترك وتحقيق الوئام والسلام. وقال الرئيس عبدربه منصور هادي في خطاب وجهه لليمنيين عشية ذكرى الثورة إن هذه المناسبة «تأتي وشعبنا يعيش فترة عصيبة في ظل حرب ظالمة فرضتها جحافل الإمامة وعصابات الانتقام ضد الدولة اليمنية وضد مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين».

وأضاف «إن ما نشهده هذا العام من احتفاء شعبي وزخم وتفاعل غير مسبوق بين كل فئات شعبنا الذين يحتفلون بذكرى الثورة المجيدة بطريقتهم منذ أكثر من شهر، هو رسالة صريحة واضحة للإماميين الجدد ولأذنابهم من المغفلين الذين سلموا لهم البلاد وباعوا أسوارها حقداً وانتقاماً لأن مصالحهم الشخصية وأحلامهم المريضة تقاطعت مع خيارات شعبنا الثائر الباسل».