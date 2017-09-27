رقعة الأذكياء تعزز مهارات الطفل والمرأة

الشارقة (الاتحاد)

وقّع نادي سيدات الشارقة للسيدات اتفاقية شراكة مع اتحاد الشطرنج، والأندية المنتسبة له، تهدف إلى بناء وتنمية قدرات المرأة والطفل وتحفيز طاقاتهما لمزيد من الإبداع والتفوّق.

وشمل توقيع الاتفاقية وضع خطط وتصوّرات لمبادرات تنصّ في مضمونها على إشراك كل من المرأة والطفل في الدور المجتمعي والرياضي، والإسهام في تطوير قدرات وتنمية طاقة كل منهما، والمضي قدماً في دعمهما وإتاحة المجال لهما للمنافسة، كما دعت الاتفاقية إلى تكثيف جهود جميع الأطراف بما يحقق الرؤى والتطلعات المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات المؤسسية على مختلف الصعد، بما يصبّ في مصلحة العنصر النسائي عامة.

وأشارت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توفير كل ما يلزم للنهوض بطاقات وتطوير خبرات المرأة وتحفيز الطفل للاهتمام بلعبة الشطرنج، وقالت: «جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على واقع التعاون المشترك الذي يربط النادي بمختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، بغية الاستفادة مما تقدمه من خبرات ومعارف تصبّ في مصلحة كل من المرأة والطفل، وتمضي في تعزيز حضورهما على جميع الصعد رياضية كانت أم غيرها، إلى جانب ذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى مد جسور التعاون مع أحد أبرز الاتحادات على صعيد لعبة الشطرنج في الدولة والإقليم بما يحظى به من سمعة طيبة، ومن أثر واضح على صعيد تطوير قدرات السيدات وقدرات الطفل وربطها بهذه اللعبة المهمة، بما يتماشى مع خطط واستراتيجية النادي التي تحرص دوماً على التخصيص والاستفادة من كل المجالات التي تساهم في النهوض بطاقات ومهارات المرأة وصقلها».

وأضافت: «يُعنى نادي سيدات الشارقة وعلى الدوام بتثبيت علاقات طيبة مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، بما يصب في مصلحة المرأة والطفل في آن واحد، لاعتبار أنهما لبنة المجتمع، فضلاً عن ما تسهم فيه كل هذه الشراكات في ترسيخ قواعد ثابتة من أجل نشر ثقافة لعبة الشطرنج في إمارة الشارقة، خاصة من خلال مختلف فروع نادي سيدات الشارقة، وإتاحة الفرصة لكل سيدات المجتمع للانخراط وممارسة هوايتهنّ وتحقيق طموحاتهنّ الكبيرة».

وأكدت السركال أن اتحاد الشطرنج يعد البوابة الرئيسية لكل هواة ومحترفي اللعبة، وأن الشراكة معه تفتح المجالات على نطاقات أوسع وتمدّ الخطوة نحو مزيد من التعاون المستقبلي في سبيل منح هذه اللعبة الذهنية عناصر رياضية جديدة، إلى جانب تعزيز واقع المرأة حتى تترك بصمتها على الصعيد الرياضي، مثلها مثل باقي الرياضات التي أكدت فيها على حضورها اللافت، بما يشير إلى مستويات متقدمة تحققها رياضة المرأة الإماراتية.

ومن جانبه قال الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج: «نعتزّ بشراكتنا مع نادي سيدات الشارقة، أحد أبرز راعي استراتيجي للمرأة في إمارة الشارقة، بشكل خاص والدولة عامة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز حضور المرأة والطفل في مختلف الميادين، لا سيما فيما يتعلّق بهذه اللعبة، والحرص على الكشف عن عديد من الطاقات والمواهب البارزة في هذا المجال بما يخدم ميدان اللعبة محلياً وإقليمياً».

وأضاف: «تمهّد هذه الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بدعم العنصر النسائي وتشجيع الطفل، ومضاعفة حضورهما في الساحة الرياضية بما يبرز مكانتهما وقدراتهما كما أنها تسعى إلى تأسيس واقع شراكة مثمر يهدف إلى ترجمة الجهود والخطط والاستراتيجيات إلى فعاليات وبطولات تقام على أرض الواقع، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة منافسات وأحداث دورية تساهم في خدمة المرأة والطفل على المدى البعيد، باعتبار الشطرنج أحد الألعاب الذهنية التي تحظى باهتمام وإقبال كبيرين، إلى جانب المضي قدماً بالارتقاء وتنمية مهارات كل من المرأة والطفل في نفس الوقت، وبناء قدراتهما وتحفيز طاقات الإبداع والابتكار لديهما، وتوحيد الجهود بين الجانبين لوضع خطط ومبادرات تهدف إلى المشاركة بفعالية في الدور المجتمعي والرياضي، وحرص النادي على تفعيل حزمة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى الاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الثقافة والمقدرة وإتاحة الفرصة لهما للقيام بمختلف النشاطات، فضلاً عن توفير المجال الأمثل لممارسة الرياضة المفضلة في بيئة ملائمة تحفظ خصوصية كل منهما.