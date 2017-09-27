الكاراتيه يستعد لبطولة العالم من دار المركبات

دبي (الاتحاد)

وافق الاتحاد المصري للكاراتيه على استضافة منتخبنا الوطني، خلال الفترة من اليوم حتى 3 أكتوبر المقبل بدار المركبات المصرية، حيث يستعد منتخبنا للمشاركة في بطولة العالم في إسبانيا خلال أكتوبر المقبل، جاء الاتفاق على هذا المعسكر في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المصري، برئاسة اللواء طبيب أيمن عبدالحميد واتحادنا برئاسة اللواء ناصر الرزوقي.

وقام حميد شامس الزرعوني، الأمين العام المساعد، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنة المنتخبات بإجراء عدة اتصالات للمتابعة والتنسيق مع الاتحاد المصري قبل سفر البعثة فجر أمس للقاهرة للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر.

وتضم البعثة جابر الزعابي مدرباً، وعبدالله عقيل وسهيل سالم خصيف وفاطمة سالم خصيف وحوراء محمد عباس لاعبين، وقال حمد شامس: «كان ضرورياً أن نقيم معسكراً خارجياً، وكان الاتفاق المسبق مع المنتخب المصري أو نظيره السعودي، حيث يشاركان في بطولة خارجية بألمانيا، وبعد الانتهاء منها تم الاستقرار على اختيار المنتخب المصري، الذي وافق فور علمه برغبتنا في ذلك، ما يؤكد روح الود والتفاهم في مثل هذه الأمور».

ومن جانبه، رحب رئيس الاتحاد المصري بضيوفه وأعطى تعليماته للجهازين الفني والإداري للمنتخبات الوطنية المصرية بالاهتمام ورعاية منتخب الإمارات خلال فترة وجوده بمصر، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من المعسكر.