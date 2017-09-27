سكوير مايل يستهدف 1000 عداء

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي سباق سكوير مايل للجري العالمي 7 فبراير المقبل لتكون المحطة التي ستستضيف أول سباق لعام 2018 ضمن السلسلة العالمية، ويقام الحدث برعاية مركز دبي المالي العالمي الذي يلعب دور الشريك الرسمي لمقر السباق للسنة الثالثة على التوالي.

وتعد سلسلة سباقات سكوير مايل لجري التتابع منصةً فريدةً من نوعها توفر للشركات فرصةً للتواصل والتعاون خارج بيئة العمل المعتادة، حيث يتوقع مشاركة نحو 1000 متسابق من مختلف الشركات في دبي وسيقوم العدّاؤون بالركض ضمن مضمار يبلغ طوله 1.6 كم (ميل واحد) حول مبنى البوابة الفريد لمركز دبي المالي العالمي. يتألف كل فريق من عشرة عدّائين سيقوم كل واحدٍ منهم بركض دورة واحدة ضمن المضمار ليسلّم عصا السباق للعداء التالي ضمن الفريق، وسيكون الفريق الذي أتم عشر دوراتٍ كاملةً بإجمالي أقصر مدة زمنية لكل أفراده هو الفريق الفائز.

وعلقت علياء المزروعي، نائب الرئيس الأول للعمليات بمركز دبي المالي العالمي قائلةً: «ستكون هذه المرة الثالثة التي نلعب فيها دور الشريك الرسمي لمقر السباق، حيث يزداد هذا السباق شهرةً عاماً بعد الآخر، ويشتد احتدام المنافسة فيه، يشكل فرصةً لنا لنلقي الضوء على المزيد من ميزات مركز دبي المالي العالمي».