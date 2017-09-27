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شباب الأهلي والجزيرة بالمواطنين فقط

الكونكورد.. رابع الأجانب في دوري اليد
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017

رضا سليم (دبي)

رفع المصري حسين زكي «الكونكورد»، محترف الوصل الجديد عدد الأجانب في دوري أقوياء اليد إلى 4 لاعبين، بعدما وقع رسمياً للعب مع الفريق لمدة موسم واحد، ما يعني أن أجانب اليد استمروا في الدوري، حيث احتفظ الشارقة بالتونسي سليم الهدوي والعين بالبوسني سيفيك، وانتقل حسين من شباب الأهلي – دبي للوصل، ويبقى الروسي الكسندر اسكوف محترف النصر هو الجديد الذي انضم للأجانب هذا الموسم، فيما يتبقى شباب الأهلي – دبي والجزيرة فقط لم يتعاقدا مع لاعبين أجانب.

حضر مراسم التوقيع مساء أمس الأول بمقر نادي الوصل، نبيل عبدالكريم عضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الألعاب الجماعية ومحمد الحمادي المشرف على كرة اليد، وارتدى زكي قميص الإمبراطور وهو القميص الثالث الذي يرتديه لأندية الدولة في 9 مواسم متتالية، حيث بدأ مع العين موسم 2009-2010، وانتقل لفريق الأهلي من 2010-2011 حتى نهاية الموسم الماضي، ويدخل مع الوصل موسمه التاسع.

وأكد نبيل عبدالكريم أن التعاقد مع حسين زكي جاء لتدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي، وكان خيارنا الأخير خاصة أنه لاعب مميز وقائد في الملعب، بجانب أنه موجود في أنديتنا من عدة مواسم، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الدوري الإماراتي، وسيكون إضافة كبيرة للفريق، ونأمل أن يحقق معنا البطولات مثلما حققها مع أندية أخرى.

وقال محمد الحمادي، إن التعاقد مع زكي يأتي لتدعيم الفريق وسوف يدخل التدريبات من أجل اللحاق بمباراة الجزيرة المقبلة في الدوري بعد غد الجمعة، وساحة كرة اليد تدرك أن حسين من أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا وننتظر منه الكثير هذا الموسم.

وأضاف: الفريق لازال في بداية الموسم، ولم يلعب سوى مباراة واحدة وخسرها أمام العين، نظراً لعدم التكافؤ خاصة أن العين لعب باللاعب الأجنبي بجانب وجود إصابات في صفوف الفريق، والجميع متفائل بوجود الجزائري محمد معاشو مدربا للفريق، خاصة أنه سبق له تحقيق العديد من الإنجازات مع الوصل وأيضا حسين زكي القوة الضاربة للإمبراطور. ... المزيد
     
 

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