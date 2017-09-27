5 ميداليات لـ «أصحاب الهمم» في كأس العالم للرماية

دبي (الاتحاد)

حقق «أبطال الهمم» نجوم منتخبنا لرماية أصحاب الهمم، أبطال نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة، إنجازاً جديداً بانتزاع 5 ميداليات متنوعة، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين في بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم، أوسييك 2017 التي أقيمت في كرواتيا، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم. وانتزع منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية في مسابقة السكتون خمسين متراً ثلاثة أوضاع للفرق، كما حصل البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني على ذهبية الفردي، وتمكن من إنهاء المسابقة بفارق كبير عن أقرب المنافسين اللاعب الصربي صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت العام الماضي في ريو دي جانيرو.

جاءت منافسات البطولة صعبة للغاية في ظل حالة طقس متقلبة، وتصدر التصفيات اللاعب الصربي لاسلوا سرانجي بتحقيق 1156 نقطة، وجاء بطلنا عبدالله العرياني ثانياً برصيد 1152 نقطة، فيما احتل السلوفاكي رادوسلاف ميلانوسفكي المركز الثالث بـ 1146 نقطة، كما تأهل لاعب منتخبنا عبيد الدهماني للنهائي برصيد 1124 نقطة، وحصل سيف النعيمي على 1116 نقطة، ليتربع أبطال منتخبنا الوطني على صدارة المجموع العام بـ 3392 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن الفريق السلوفاكي صاحب المركز الثاني الذي حقق 3370 نقطة في نهاية تصفيات مسابقة 50 متراً لثلاثة أوضاع.

وحصد العرياني الذهبية في نهائيات المسابقة عندما تصدر المجموعة في وضعية المرتكز بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بفضل التركيز الكبير في كل طلقة بوضعية الراقد، ثم المرتكز، ليحسم بطلنا الميدالية الذهبية في نهاية المسابقة بنفس الفارق، ويضع باقي المتنافسين من صربيا وألمانيا للتنافس للحصول على الميدالية الفضية. وجاءت الذهبية الثالثة عن طريق بطلنا عبد الله سيف النعيمي في مسابقة البندقية عشرة أمتار هوائي في وضعية الرقود المختلط بتحقيقه 253.4 نقطة، بعد منافسة شرسة مع البطلين الفرنسي والنمساوي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أما الميداليتان الفضيتان لمنتخبنا فكانت الأولى للفريق المكون من عبد الله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، وسيف النعيمي في مسابقة البندقية عشرة أمتار هوائي من الوضع راقداً، بينما الفضية الثانية كانت لبطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني في مسابقة البندقية عشرة أمتار هوائي من الوضع وقوفاً.