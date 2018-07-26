انفجار خارج السفارة الأميركية في بكين والشرطة تعزوه لألعاب نارية

بكين (رويترز)

قالت السفارة الأميركية في بكين في بيان امس، إن قنبلة انفجرت خارجها مما أسفر عن إصابة المهاجم الوحيد، لكن الشرطة وصفت السلاح المستخدم بأنه مجرد «قطعة ألعاب نارية». وأضافت السفارة أن الانفجار وقع في الشارع خارج الركن الجنوبي الشرقي لمجمع السفارة، وقالت شرطة بكين، إن المشتبه به شاب عمره 26 عاماً من منطقة منغوليا الداخلية، وإن يده أصيبت ونُقل إلى المستشفى، ولم تعلن الشرطة عن دافع للهجوم.

وقال شهود عيان لرويترز، إنهم سمعوا دوي انفجار بالقرب من السفارة وشعروا بهزات. وقال طالب بالمدرسة الثانوية عمره 19 عاماً وأخبر الصحفيين بأن اسمه لي «كنت قد وصلت توا وانضممت للصف ثم سمعت دوي انفجار على بعد مئة متر تقريباً». وأضاف لي أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من الواحدة ظهراً عندما كان واقفاً في صف ليقدم طلباً للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور امتحان في لوس أنجلوس.

وقال شاهد من رويترز، إن أضراراً لحقت بسيارة للشرطة على ما يبدو إذ إن زجاجها الخلفي مفقود وفرضت الشرطة طوقاً حولها قبل إبعادها، وقالت السفارة إنها استأنفت عملياتها المعتادة الساعة 1.45 بعد الظهر تقريبا. وظلت أعداد من الناس مصطفة خارج السفارة بعد الانفجار وكانت السيارات تتحرك بشكل طبيعي في المنطقة الواقعة بشمال شرق بكين، والتي تضم العديد من السفارات بما فيها سفارات فرنسا والهند وإسرائيل.