الاحتلال يهدم منازل قرية العراقيب للمرة 131

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي(القدس، رام الله)

اقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية وقوات معززة من الشرطة، صباح امس الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب المحتل وهدمتها للمرة الـ131 على التوالي، وقامت بتشريد الأطفال والنساء والمسنين، وتركهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس شديدة الحرارة.

وتمعن السلطات الإسرائيلية في سياساتها وممارساتها العنصرية، مستهدفة أهالي العراقيب من أجل اقتلاعهم من مساكنهم وأراضيهم، وتهجيرهم إلى منطقة أخرى ضمن مخطط تهويد النقب.

وقد هدمت العراقيب التي حرمت من أبسط مقومات الحياة الأساسية، كالماء والكهرباء للمرة 130 بتاريخ 27 يونيو.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 9 مواطنين فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له صباح أمس الخميس، أن قواته اعتقلت تسعة فلسطينيين، بزعم أنهم «مطلوبون» بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة.