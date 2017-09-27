أوروجواي تواجه شغب الملاعب بـ «الانضباط»

مونتفيديو (د ب أ)

أعلن ويلمار بالديز، رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم، أنه سيتم تغليظ العقوبات الخاصة بدوري الشباب «القسم الثاني»، على خلفية أحداث العنف التي وقعت مؤخراً.

ووصف بالديز الاعتداءات التي تعرض لها الحكام في هذا الدوري والمشاجرات التي شارك فيها بعض الجماهير واللاعبين بـ «الخطيرة للغاية». وكان قد تقرر إيقاف جميع المنافسات في دوري الشباب.

وتخضع أحداث العنف التي وقعت مؤخراً في مسابقات كرة القدم للشباب في أوروجواي للتحقيق، من جانب النيابة العامة واتحاد الكرة الأوروجواياني، الذي أكد أنه بصدد إجراء تغييرات في لوائح الانضباط.

وأوضح بالديز أن أحداث العنف التي وقعت في الكرة الأوروجوايانية مطلع الأسبوع الجاري، يجب معالجتها داخل أروقة اتحاد الكرة، قبل عقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية بأورجواي.

وكشف بالديرز أنه تقرر تشكيل لجنة لبحث الوقائع المذكورة، ودراسة سبل تغليظ العقوبات. وقررت لجنة الحكام في أوروجواي إيقاف جميع منافسات كرة القدم في أوروجواي أول أمس الأحد حتى يتم التوصل لاتفاق حول آليات توافر الأمن في مباريات كرة القدم.

وكانت إحدى مباريات دوري القسم الثاني في أوروجواي بين ناديي بلاتينسي وباسانيز قد شهدت أعمال عنف.