أوروجواي تواجه شغب الملاعب بـ «الانضباط»

مونتفيديو (د ب أ)
أعلن ويلمار بالديز، رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم، أنه سيتم تغليظ العقوبات الخاصة بدوري الشباب «القسم الثاني»، على خلفية أحداث العنف التي وقعت مؤخراً.
ووصف بالديز الاعتداءات التي تعرض لها الحكام في هذا الدوري والمشاجرات التي شارك فيها بعض الجماهير واللاعبين بـ «الخطيرة للغاية». وكان قد تقرر إيقاف جميع المنافسات في دوري الشباب.
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وأوضح بالديز أن أحداث العنف التي وقعت في الكرة الأوروجوايانية مطلع الأسبوع الجاري، يجب معالجتها داخل أروقة اتحاد الكرة، قبل عقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الداخلية بأورجواي.
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وكانت إحدى مباريات دوري القسم الثاني في أوروجواي بين ناديي بلاتينسي وباسانيز قد شهدت أعمال عنف.