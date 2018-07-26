إطلاق معتقلين باحتجاجات العراق وترقّب لمليونية اليوم

سرمد الطويل (بغداد)
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن إطلاق سراح جميع المشاركين المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، التي انطلقت في محافظات وسط وجنوب العراق بداية يوليو الحالي.
وقالت المفوضية في بيان صحافي، أمس: «إنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين في محافظات بابل وواسط وذي قار، الذين تجاوز عددهم الـ757 معتقلاً، فيما بقي جزء آخر على ذمة التحقيق في محافظة البصرة».
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يشار إلى أن وزارة الاتصالات في حكومة حيدر العبادي، وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الوزاري، كانت قد قطعت خدمة الإنترنت في الأيام الأولى من التظاهرات، للحد من توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية.
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