إطلاق معتقلين باحتجاجات العراق وترقّب لمليونية اليوم

سرمد الطويل (بغداد)

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن إطلاق سراح جميع المشاركين المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، التي انطلقت في محافظات وسط وجنوب العراق بداية يوليو الحالي.

وقالت المفوضية في بيان صحافي، أمس: «إنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين في محافظات بابل وواسط وذي قار، الذين تجاوز عددهم الـ757 معتقلاً، فيما بقي جزء آخر على ذمة التحقيق في محافظة البصرة».

كما تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف المتظاهرين، نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو الاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب العراقية، بالإضافة إلى إصابة 729 شخصاً ضمن صفوف المحتجين والقوات الأمنية، خلال التظاهرات التي استمرت لأسابيع عدة.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات في حكومة حيدر العبادي، وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الوزاري، كانت قد قطعت خدمة الإنترنت في الأيام الأولى من التظاهرات، للحد من توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية.