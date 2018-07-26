«البنتاجون» تكذب قطر بشأن تطوير «العديد»

واشنطن (مواقع إخبارية)

قللت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، من شأن إعلان قطر إطلاق خطط لتوسيع قاعد «العديد» العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة في الخليج، وأكدت أنه لم يتم الاتفاق بينها وبين قطر على أي شيء ملموس فيما يخص تطوير وتوسيع القاعدة، على الرغم من إعلان قطر الصادر بهذا الشأن.

وقالت اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريباريتش، في بيان وفق صحيفة «ذا ناشيونال»: «من السابق لأوانه مناقشة جوانب توسيع محتمل في قاعدة العديد الجوية في قطر»، وأضافت: «أن الجيش يعمل مع وزارة الدفاع القطرية، للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاقتراح للمساعدة على التخطيط بشكل مناسب وضمان استخدام أي منشآت جديدة على نحو فعال داخل القاعدة».