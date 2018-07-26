الجيش اليمني يحرر ثاني أهم معاقل الحوثيين في البيضاء

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية، مسنودةً بالتحالف العربي لدعم الشرعية على منطقة «فضحة» الجبلية، ثاني أهم معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة البيضاء وسط البلاد. وكان الجيش اليمني أطلق أمس، عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي من التحالف، لتحرير مديرية «الملاجم» وسط البيضاء حيث منطقة «فضحة» ثاني معاقل الحوثيين في هذه المحافظة بعد مدينة «رداع». وقالت مصادر عسكرية ميدانية في البيضاء لـ«الاتحاد» إن عدداً من ألوية الجيش مدعومة بكتائب مسلحة من المقاومة الشعبية تشارك في العملية العسكرية التي يقودها اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور بيحان واللواء «26 ميكا»، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الأولى على انطلاق العملية العسكرية من تحرير منطقة «فضحة» الجبلية والسيطرة على قاعدة عسكرية تابعة للميليشيات. وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف ساندت تقدم قوات الجيش وقصفت العديد من المواقع والتحصينات الدفاعية لميليشيات الحوثي خصوصاً في منطقة «فضحة»، مؤكدة سقوط العشرات من المسلحين الحوثيين قتلى وجرحى خلال الغارات والمواجهات المسلحة التي تعد الأعنف منذ شهور. وقال قائد محور بيحان واللواء 26 ميكا، اللواء الركن مفرح بحيبح، في بيان، إن قوات الجيش سيطرت على «معسكر الاستقبال» التابع للحوثيين بمنطقة فضحة، ووادي فضحة بالكامل بعدما حررت منطقة «شركة بن عرب»، و«جبل الدير»، و«سيلة الوهبية»، لافتاً إلى أن مساحة المناطق المحررة منذ انطلاق العملية العسكرية تُقدر بنحو 40 كيلومتراً. وأكد مصرع مالا يقل عن 25 مسلحاً حوثياً وإصابة عشرات آخرين في الضربات الجوية للتحالف العربي، والمعارك الميدانية التي تواصلت حتى مساء أمس، وسط تقدم لقوات الجيش التي استعادت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيات. وذكر اللواء بحيبح أن قوات الجيش باتت على بعد 18 كيلومتراً من «مفرق عفار» الاستراتيجي وسط الملاجم، موضحاً أن تحرير «مفرق عفار» سيؤدي إلى قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء. وأضاف القائد العسكري اليمني «تجاوزت قوات الجيش، بدعم من الأشقاء في التحالف العربي، جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها، وماهي إلا مسألة وقت حتى تكون محافظة البيضاء محررة بالكامل»، مؤكداً أن العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة حتى تحرير كل شبر في اليمن.

وفي سياق متصل، استكملت قوات الجيش اليمني أمس، سيطرتها على منطقة «أبواب الحديد» وتحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتربة بذلك من مركز مديرية «باقم» شمال محافظة صعدة. وأكد مصدر عسكري بمحور «علب» أن قوات الجيش شنت معارك عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في منطقة «أبواب الحديد» وطردهم منها. وأوضح المصدر أن تحرير منطقة «أبواب الحديد» يعتبر المدخل الأهم للوصول إلى مركز المديرية، لافتاً إلى أن قوات الجيش ماضية في استكمال عمليات التحرير ضد المتمردين حتى تطهير المديرية منهم. وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي. ولفت المصدر إلى المعارك لاتزال محتدمة من ناحية المحور الشرقي في اتجاه المجمع الحكومي لمديرية باقم عبر جبال «عرف وشيحاط»، والتي تبشر بقرب إنهاء التمرد وطرد الميليشيات منها بالكامل.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش، أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية قرب مفرق «الوازعية» غربي محافظة تعز. وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا قرب مفرق الوازعية، تكبدت خلاله الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها. ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة كانت بحوزة المليشيا. وأكد المصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش حالة انهيار غير مسبوقة جراء الضربات الموجعة والمتتالية التي توجهها قوات الجيش في مختلف الجبهات غربي محافظة تعز.