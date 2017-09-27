مبخوت يعود لقيادة هجوم الجزيرة أمام النصر

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل الجزيرة تدريباته اليومية، استعداداً للقاء النصر مساء السبت المقبل، وشهدت الأيام الماضية عدداً من التدريبات الخاصة للمصابين، على رأسهم علي مبخوت الذي تأكدت عودته خلال مواجهة السبت لقيادة الهجوم الجزراوي.

كما تأكد غياب أحمد خليل عن اللقاء بسبب الإصابة التي كانت قد لحقت به خلال مباراة دبا الفجيرة في الدوري، والتي انتهت بخسارة فخر أبوظبي بهدف دون رد.

ويعاني خليل تمدداً بسيطاً في العضلة الأمامية يحتاج لأسبوعين على الأقل للتعافي من الإصابة.

وعلى جانب آخر، شارك سالم عبد الله لاعب الفريق في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر أن تشهد مباراة النصر عودته لقائمة اللقاء.