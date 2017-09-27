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تين كات يعالج أخطاء دبا

مبخوت يعود لقيادة هجوم الجزيرة أمام النصر
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل الجزيرة تدريباته اليومية، استعداداً للقاء النصر مساء السبت المقبل، وشهدت الأيام الماضية عدداً من التدريبات الخاصة للمصابين، على رأسهم علي مبخوت الذي تأكدت عودته خلال مواجهة السبت لقيادة الهجوم الجزراوي.

كما تأكد غياب أحمد خليل عن اللقاء بسبب الإصابة التي كانت قد لحقت به خلال مباراة دبا الفجيرة في الدوري، والتي انتهت بخسارة فخر أبوظبي بهدف دون رد.

ويعاني خليل تمدداً بسيطاً في العضلة الأمامية يحتاج لأسبوعين على الأقل للتعافي من الإصابة.

وعلى جانب آخر، شارك سالم عبد الله لاعب الفريق في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر أن تشهد مباراة النصر عودته لقائمة اللقاء.

وكان الجزيرة قد تعرض للخسارة الأولى أمام دبا الفجيرة، وهي خسارة مبكرة للغاية مقارنة بأول خسائر الموسم الماضي التي تعرض لها أمام النصر في الأسبوع التاسع. ... المزيد
     
 

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