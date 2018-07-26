الإرياني: تحرير الحديدة الحل الجذري لإنهاء الإرهاب الحوثي

عدن (وكالات)

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الهجوم الحوثي الإرهابي على ناقلة النفط السعودية في ظل تواجد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في صنعاء، يؤكد من جديد عدم جدية هذه الميليشيات الانقلابية للسلام. وأضاف: «على المبعوث الأممي والعالم أن يعرفوا أن استهداف الناقلة والخطوط الملاحية الدولية هي رسالة ينبغي أن يفهمها المبعوث الأممي والعالم أجمع بأن لا سلام هذه الجماعة، ويجب تحرير الحديدة والساحل الغربي لضمان حركة التجارة العالمية المارة عبر خليج عدن والبحر الأحمر.

وأضاف الوزير أن استهداف ناقلة النفط السعودية كشف بوضوح عن الأطراف الإقليمية التي تقف خلف دعم عصابة الحوثي الإجرامية والأصابع الخفية لإدارة الأزمة وتأجيج الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم يمثل تهديداً صريحاً لأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وشدد على أن استعادة مدينة وميناء الحديدة هو الحل الجذري للتهديد والإرهاب الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإيرانية لحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر، كما أنها خطوة مفصلية في إجبار هذه الميليشيا على الرضوخ لتنفيذ القرارات الدولية وخطوة نحو عودة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه بأن مسألة أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ليست مصلحة يمنية ولا سعودية ولا عربية فقط، ولكنها تتعلق بالأمن الدولي وحركة التجارة العالمية في أحد أهم الممرات الدولية لتجارة النفط والغاز والإمدادات بمختلف أنواعها، وهو ما يثبت أننا نتعامل مع ميليشيا إجرامية.