أسامة أحمد (الشارقة)

قدم المونديالي حسين غلوم، لاعب الشارقة الدولي السابق، «روشتة» بعد إخفاق منتخبنا الوطني والوداع «المر» للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ لأن كرتنا بحاجة إلى الشخصيات صاحبة الخبرات في هذا المجال، خصوصاً أن الرياضة باتت صناعة وأن التخصص يعتبر بكل المقاييس أمراً مهماً من أجل الاستفادة من تراكم الخبرات.

وقال غلوم لـ«الاتحاد» إن الذين مارسوا كرة القدم باستطاعتهم إدارة دفتها لأنهم على علم بتفاصيلها، فالتخصص عامل مهم من أجل التطور، وبالتالي الاستفادة من الخبرات كل في مجاله، ليقدم الجديد عندما يعمل إدارياً.

وأضاف: إخفاق المنتخب لا بد أن يجد الانتقاد، لأننا نتقد عملاً مؤسسياً وليس شخصاً بعينه، من منطلق أنه منتخب دولة، والمصلحة العامة تتطلب ذلك من أجل الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى ضياع «الحلم الإماراتي».

وأشار غلوم إلى أن الاتحاد الحالي برئاسة مروان بن غليطة يتحمل 70% من إخفاق «الأبيض» وعدم تأهله إلى نهائيات روسيا 2018، فيما يتحمل الاتحاد السابق برئاسة يوسف السركال 30% من أسباب الفشل.