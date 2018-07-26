محمد بن راشد: أهم إنجاز قدرتك على تغيير حياة الناس

دبي(الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن أهم إنجاز للإنسان في الحياة هو قدرته على تغيير حياة الناس. وقال سموه في مستهل تغريداته الصيفية تحت وسم «علمتني الحياة» إن أصعب مهمة تواجهني «البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا»، وأضاف بأنهم قلة لكنهم يصنعون التغيير وإنجازاتهم تعطيهم دافعاً للتضحية المستمرة من أجل الوطن.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد استهل تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا:

«الإخوة والأخوات.. كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة.. تحت وسم #علمتني_الحياة.. لننقل بعض تجاربنا للأجيال القادمة».

وأضاف سموه، #علمتني_الحياة أن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس.. تيسير حياة الناس.. تطوير حياتهم نحو الأفضل.. خلق فرص ومنافع لهم.. نعم خير الناس أنفعهم للناس.. إذا كان همك نفسك فأنت صغير.. وإذا كان همك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس.. في القرآن الكريم «إن إبراهيم كان أمة- صدق الله العظيم».

وأكد سموه أن «أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا.. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.. هم قلة.. لكنهم يصنعون التغيير.. ويحركون الجبال.. لأن همتهم تكون مختلفة.. ودوافعهم تكون نبيلة.. وإنجازاتهم تعطيهم دافعاً للتضحية المستمرة من أجل الوطن».