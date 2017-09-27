مسافي يقترب من حسم صفقة «المهاجم الأفريقي»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

اقترب مسافي من التعاقد مع مهاجم أفريقي ليصبح الأجنبي الثاني في صفوف الفريق مع البوركيني على رابوا، وذلك حسب التوصية المقررة من الجهاز الفني بقيادة المغربي إبراهيم بوفود ومحمد الحوسني المدرب المساعد، على نحو يعزز القدرات الهجومية للفريق قبل المواجهة الثانية أمام العروبة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى لتعويض الخسارة الافتتاحية أمام مصفوت 1-2. ويسعى مسؤولو النادي لحسم موضوع إنارة الملعب وتحسين مستوى الأرضية بالتنسيق مع الشركة المكلفة من قبل اتحاد الكرة، وذلك إثر المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الفريق في خوض الحصص التدريبية، لأن الجهاز الفني يضطر لبدء التدريبات عند الخامسة مساء لضمان نهايتها قبل «حلول الظلام»، إلى جانب خوض المباريات على ملعب النادي. وقال سعيد المزروعي، المدير التنفيذي للنادي، مدير الفريق الأول، إن الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق أمام مصفوت في الجولة الأولى من تمهيدي الكأس، لا تنتقص من طموحات النادي العائد للمشاركة في دوري «الهواة» بعد غياب 3 مواسم، موضحاً أن اللاعبين قدموا المستوى الفني الجيد رغم عدم حصولهم على الراحة الكافية بعد انتهاء المعسكر الإعدادي في جمهورية مصر العربية، ونتطلع إلى الأداء الأفضل في المباريات المقبلة من المنافسة التي تعد بالنسبة لنا أفضل «بروفة» للدوري بالطموحات الكبيرة في تقديم المردود الفني الذي يعزز تاريخ النادي المشرف.

وأضاف:«النادي بقيادة سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس الإدارة يسعى لتوفير الظروف الإيجابية التي تعزز وجوده المشرف في دوري الدرجة الأولى من خلال المعسكر الإعدادي الناجح في مصر وخوض 3 مباريات ودية قوية، وقناعتنا كبيرة بالعناصر الموجودة من اللاعبين المواطنين الذين يمثلون مستقبل النادي، وهناك محاولات لدعم صفوف مسافي بلاعب مواطن يمثل الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد حسب الخيارات المتاحة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية».

ورداً على سؤال حول تأخر صيانة الملعب والتأخر في تركيب الإنارة قال المزروعي: نشكر اتحاد الكرة على الجهود التي يضطلع بها في هذا الخصوص، لكن المشكلة أن الشركة التي تقوم بتنفيذ العمل لم تنجح لغاية الآن في الفراغ من العمل وتسليم الاتحاد الملعب، ونتمنى أن تنتهي المعوقات الموجودة حتى نتمكن من مساعدة اللاعبين على أداء الحصص التدريبية بالطريقة المطلوبة لتقديم مستوانا الحقيقي دون معوقات.