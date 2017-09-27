ماسة غير مصقولة بـ 53 مليون دولار



تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 جوهانسبرج (د ب أ) أعلنت شركة جراف البريطانية للماس أمس، أنها اشترت ماسة من بوتسوانا، يعتقد أنها أكبر ماسة غير مصقولة عثر عليها خلال قرن، مقابل 53 مليون دولار. وكان تم العثور على الماسة، التي في مثل حجم كرة التنس في منجم تابع لشركة لوكارا كاروي في شمال وسط بوتسوانا عام 2015، وتزن 1109 قراريط، وقالت شركة جراف في بيان: «فريقنا المؤلف من أمهر الحرفيين سوف يستغل خبرته التي اكتسبها على مدار أعوام في صقل أهم الماسات، ويعمل ليلاً نهاراً لضمان التعامل بصورة جيدة مع هذه الهدية الاستثنائية من الطبيعة الأم»، ويشار إلى أن قطاع الماس في بوتسوانا يمثل 80% من عائدات التصدير بالبلاد.