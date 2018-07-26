قطارات روسيا تلغي توقيت موسكو

موسكو (أ ف ب)

أعلنت هيئة السكك الحديدية في روسيا عن نيتها وضع حدّ لتقليد غريب يعود إلى عهد الاتحاد السوفييتي كان يوقع المسافرين في حيرة من أمرهم في محطات سيبيريا، حيث يعتمد توقيت موسكو، واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، ستظهر المواعيد بالتوقيت المحلي في محطة سيبيريا، بهدف «تحسين نوعية الخدمة المقدمة للركاب»، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

ففي روسيا التي تضم 11 توقيتاً مختلفاً، تعتمد المحطات التوقيت السائد في العاصمة. فمحطة إيركوتسك في سيبيريا على سبيل المثال تتبع التوقيت المعمول به في موسكو على الرغم من فارق خمس ساعات في التوقيت.

ويعتمد توقيت العاصمة أيضاً على تذاكر القطارات، ما كان يتسبب بضياع المسافرين الذين يصل بعضهم باكرا والبعض الآخر متأخراً، لا سيما منهم السياح.وقد اعتاد الروس على هذه التقليد الفريد من نوعه الذي يعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي.