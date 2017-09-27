الشارقة (الاتحاد)

يعقد مركز الشارقة الإسلامي المؤتمر الدولي الثاني في الاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان البيئة الصديقة لمؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي، وذلك على مدار يومي 4 و5 أكتوبر 2017 في قاعة الزهراء بجامعة الشارقة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على العاملين في المصارف الإسلامية والاقتصاديين والطلبة المتخصصين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كما سيستضيف المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم كمتحدثين رئيسين في الجلسات، والتي ستدور حول البيئة الصديقة للمؤسسات المالية الإسلامية محلياً ودولياً وبحث سبل توفيرها وتحقيق استدامتها وترقية أدائها، فضلاً عن تقييم المنتجات المصرفية الإسلامية من الجوانب الفقهية والقانونية والاقتصادية، بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها هذه المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن ثم سيقدم الباحثون أوراق العمل المشاركين بها في الجلسات العلمية، التي تم تقسيمها وفق موضوعات ومحاور المؤتمر الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، لتعرض أهم متطلبات تصميم وهندسة البيئة الصديقة للمؤسسات المالية الإسلامية وسبل تطويرها.